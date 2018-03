Alter Ego veille discrètement sur les aînés

La maltraitance des personnes âgées dépendantes est un fait malheureusement répandu dans le monde et en Suisse. Selon l’Organisation mondiale de la santé, 25% des personnes âgées dépendantes en Europe en seraient victimes. En Suisse, 10 à 20% des seniors de plus de 65 ans seraient touchés, soit 300 000 personnes, surtout des femmes. Ces situations sont rarement signalées aux autorités. Alter Ego, association créée en Suisse en 2002, défend les droits des personnes concernées et cherche à prévenir la maltraitance. Le point avec Joël Vallat, président d’Alter Ego Jura, dans Le Quotidien Jurassien d'aujourd'hui.