Ernst Zürcher, l'homme quj décrypte les arbres

Ingénieur forestier établi à Bienne, Ernst Zürcher s’attache depuis de longues années à percer les secrets et comprendre le fonctionnement des arbres, se basant à la fois sur les techniques modernes et les savoirs anciens. Publié en 2016, son livre Les arbres entre visible et invisible, qui décrit les propriétés insoupçonnées des arbres, connaît un joli succès. Ernst Zürcher sera à Bévilard le lundi 16 avril pour débattre du film L’intelligence des arbres, et à Saint-Imier le jeudi 19 avril pour évoquer la thématique des arbres et leur rapport au temps. Une rencontre à faire dans notre édition du jour.