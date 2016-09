À neuf mois d’une renaissance

Moutier n’est guère éloigné de Delémont et l’ouverture prochaine de la Transjurane rapprochera encore les deux villes jurassiennes. La Prévôté n’aura cependant jamais été aussi proche de Delémont que durant ce week-end, tant Moutier a habité la 69e Fête du peuple...

Ce grand rassemblement annuel des Jurassiens était le dernier avant le scrutin communal de Moutier relatif à l’appartenance cantonale de la ville. Cette votation constitue l’ultime occasion pour les Prévôtois, restés bernois après les plébiscites des années septante, de rejoindre le canton du Jura qu’ils souhaitaient et qu’ils ont contribué à créer en votant oui le 23 juin 1974.

La campagne en vue du vote historique du 18 juin 2017 est lancée. Elle a démarré vendredi matin à la gare de Moutier, où deux émissaires du Gouvernement bernois ont distribué un tract de propagande accompagné d’une friandise incitant Moutier à rester bernois. À rester à quai donc, alors que les Prévôtois sautaient dans le train…

Cette surprenante opération de la part de conseillers d’état, qu’on aurait cru en campagne électorale, a donné du grain à moudre aux orateurs de la Fête du peuple. L’état des lieux relatif à la présence cantonale bernoise dans la cité prévôtoise n’a rien d’exceptionnel pour une ville d’une telle importance et si différente du reste du canton de Berne.

Ce qui est exceptionnel en revanche dans cette action bernoise, c’est son côté sournois, peu fair-play avec les autres partenaires engagés autour de la résolution de la Question jurassienne. Tous s’étaient engagés à faire preuve de retenue afin de ne pas polluer le travail des experts neutres dont les rapports seront publiés tout prochainement. Premier acte d’une opération de dénigrement d’un travail scientifique de longue haleine? On le saura bientôt.

Les Prévôtois sauront surtout quels seraient les avantages (mais aussi les inconvénients) d’un transfert de Moutier vers le canton du Jura. Certains mythes s’effondreront assurément. Et si la raison vient appuyer l’élan du cœur, les Prévôtois, les indécis en premier lieu, seront moins sensibles à la peur du changement. Mais il y a encore du travail: parler, expliquer, faire envie, ne pas dénigrer. Et alors, dans neuf mois, Moutier vivra sa renaissance.

REMY CHETELAT