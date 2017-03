Au seuil d’un choix audacieux

Dans 100 jours, les Prévôtois auront rendez-vous avec l’Histoire. Le 18 juin, il leur appartiendra en effet d’écrire ce qui devrait être l’épilogue du grand livre de la Question jurassienne. Partagée depuis des décennies entre un destin jurassien ou bernois, Moutier a l’occasion de se déterminer. Rejoindre le voisin jurassien ou rester dans le giron bernois, telle sera la question.

Une question à laquelle brûle de répondre la cité prévôtoise depuis les années septante et ces fameuses 70 voix d’écart. Il y a certes eu le vote consultatif de 1998, tentative prématurée de la majorité autonomiste de forcer le destin. Mais aujourd’hui, le contexte est tout autre. Le vote du 18 juin résulte d’un long processus né de la création en 1994 de l’Assemblée interjurassienne. Patiemment, les cantons de Berne et du Jura ont réappris à se parler, à collaborer. Jusqu’à s’entendre pour «régler politiquement le conflit jurassien», grâce à un vote global le 24 novembre 2013 d’abord, puis aujourd’hui en laissant Moutier faire son choix.

À l’approche du scrutin, la tension monte gentiment. Normal au vu de l’importance du choix soumis aux Prévôtois. Mais de quel choix parle-t-on? S’agit-il vraiment de se déterminer sur l’avenir d’un hôpital, comme le laisse penser ce début de campagne? Non. Car «nul ne peut garantir l’avenir», comme le dit Dick Marty, président de l’AIJ. Et si le passage de Moutier du côté jurassien représenterait certes des défis, cela ne signifie pas qu’il n’y en aurait pas si la ville restait bernoise. Le renforcement des collaborations entre les deux cantons annoncé hier dans le domaine de la pédopsychiatrie constitue la preuve qu’à force de volonté et de créativité, des solutions sont possibles, y compris dans le secteur hospitalier.

L’exécutif bernois ne cesse de répéter que les acquis (forcément bernois) valent mieux que des promesses jurassiennes. En suivant ce raisonnement frileux, toute évolution serait condamnée et les politiciens qui tiennent ces propos ne seraient sans doute jamais devenus conseillers d’État du deuxième canton suisse... Le 18 juin, les Prévôtois devront surtout faire un choix de société. De cœur sans doute aussi. L’audace l’emportera-t-elle sur la peur du changement? Verdict dans 100 jours.

Céline Lo Ricco Châtelain