AVSplus contre Prévoyance 2020

L’initiative AVSplus est, des trois objets des votations fédérales de dimanche, celui qui suscite le plus d’intérêt dans la population. On est ici dans le concret: l’initiative des syndicats, appuyés par les partis de gauche, prévoit une hausse de 10% de toutes les rentes vieillesse. La Suisse a-t-elle les moyens d’offrir ce petit cadeau à tous ses valeureux retraités?

Car la multiplication des petits cadeaux fait les grandes dépenses. Traduite en francs, cette augmentation représente 200 francs par mois pour les rentiers seuls, 350 francs pour les couples. Sur une année, la hausse à la charge de l’AVS se monte à 4 milliards de francs dès 2018, somme qui ira en s’alourdissant au fil du temps pour atteindre un surcoût de 5,5 milliards de francs en 2030, dû à l’arrivée à la retraite des enfants du baby-boom.

Du haut de ses bientôt 70 ans, l’AVS est toujours aussi populaire. Le pays reste fortement attaché à l’assurance-vieillesse et survivants, obligatoire pour tous. Les Suisses savent, depuis 1948, qu’une rente mensuelle les attend s’ils parviennent à l’âge de la retraite. Encore faut-il que les caisses soient suffisamment garnies pour servir une pension à tous: la diminution des cotisants et l’augmentation des retraités n’est pas sans causer des soucis de financement.

Aussi, au relèvement du montant des rentes, l’urgence est plutôt à consolider le système afin qu’il perdure. Lorsque l’on a travaillé toute sa vie, et par ailleurs cotisé obligatoirement à l’AVS, c’est évidemment mérité. Comme il est difficile d’admettre que certains rentiers peinent à joindre les deux bouts avec leur retraite.

L’initiative AVSplus arrose tous les rentiers, les riches comme les pauvres. C’est une faiblesse, puisqu’elle ne cible pas ceux qui en auraient le plus besoin: les retraités modestes. Pire, 7% des rentiers verraient leur situation financière se dégrader puisqu’ils perdraient leur droit aux prestations complémentaires.

La réforme globale du Conseil fédéral paraît dès lors mieux adaptée pour répondre aux défis actuels que l’initiative AVSplus, qui coûterait cher aux actifs. Défendu par le ministre socialiste Alain Berset, le projet «Prévoyance vieillesse 2020» vise à combler les déficits prévus de l’AVS tout en maintenant le niveau des rentes. La réflexion englobe l’AVS et les caisses de pensions, qui souffrent des turbulences sur les marchés financiers. Encore faudra-t-il que le Conseil national, dont la majorité de droite est d’une raideur insolente, ne la mette pas en pièces en s’obstinant à baisser les rentes et augmenter l’âge de la retraite.

Rémy Chételat