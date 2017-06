Bienvenus chez vous, frères prévôtois

Le 18 juin 2017 restera une grande et heureuse date de l’Histoire jurassienne. Près de neuf citoyens prévôtois sur dix ont voté et la majorité a décidé de quitter le canton de Berne pour rejoindre, le 1er janvier 2021, celui du Jura.

Passionné, le scrutin s’est déroulé sous haute surveillance: la Confédération le voulait d’une rigueur à toute épreuve. La tension aura duré jusqu’au bout d’un interminable dépouillement pour finalement annoncer le oui vainqueur.

La décision prévôtoise est cohérente. Il aurait été paradoxal qu’une ville portée par les autonomistes depuis plus d’une génération renonce à franchir le seuil de la maison jurassienne, dont elle a été tenue à l’écart lors des sous-plébiscites des années septante. Des consultations populaires dont l’honnêteté n’était pas à l’image de ce qui a prévalu cette fois.

Moutier ne ressemble pas au Jura bernois. La votation du 24 novembre 2013 l’avait montré. Reste qu’hier, une petite moitié des Prévôtois a rejeté ce transfert. Il s’agit des Bernois de cœur. Mais aussi des personnes qui ne se reconnaissent pas plus dans l’identité jurassienne que bernoise et qui ont dit non par peur du changement. Cette crainte s’est exprimée dans le vote de la masse silencieuse. Des gens à rassurer.

Si les gagnants d’hier se sentent déjà chez eux dans le Jura, il faudra quelque temps aux perdants. Tous les Prévôtois sont bienvenus. La main jurassienne est tendue, sans arrière-pensées. Les gens de bonne volonté la saisiront, à l’instar de ces probernois de jadis qui sont aujourd’hui de parfaits citoyens du canton du Jura, dont ils ne souhaitaient pas la création.

Il convient de souligner la dignité dans la défaite du clan antiséparatiste. Côté autonomiste, l’émotion était forte. La joie de la victoire. Mais aussi le souvenir du combat et de celui des milliers de militant-e- s disparu-e-s, qui manquaient hier à leurs amis. Citons-en un au nom de tous, car ce patriote a été conseiller municipal prévôtois puis député jurassien: Jean-Marie Mauron. À voir hier soir les étoiles briller au ciel de la nuit la plus longue et la plus joyeuse de Moutier, la fête devait aussi être belle là-haut.

Rémy Chételat