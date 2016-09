Bonfol, du pire au meilleur

Avec un dernier coup de godet pour extraire d’ultimes produits chimiques de la décharge industrielle, une page d’histoire s’est tournée à Bonfol. La décharge excavée, l’abcès des conditions de son acceptation n’est cependant pas encore totalement vidé dans la région. Le projet Escale Bonfol, qui veut aménager sur le site un lieu de mémoire, ne suffira pas aux réparations qui seraient nécessaires.

Il restera aussi de cette histoire la formidable détermination et le culot des autorités jurassiennes de l’époque, qui se sont lancées, sabre à la main, à l’assaut de la forteresse d’une chimie bâloise défendue par des armées de scientifiques et de juristes. Et la forteresse fut prise…

Le pari jurassien prenait le risque de l’humiliation, de l’impuissance ou de rétorsions du voisin bâlois. Mais hier à Bonfol, la photo souvenir collait à la réalité: tous les partenaires sont gagnants en 2016, que ce soit Bonfol, le canton ou l’industrie bâloise. Celle-ci a déboursé 400 millions de francs, mais la nécessité d’un assainissement définitif et exemplaire lui paraît désormais évidente, à elle aussi. Il y a sans doute d’autres décharges de Bonfol à travers le monde dont il faudra s’occuper, coûte que coûte.

Comme la chimie, certains croyaient encore dans les années 1980 et 1990 à la possibilité de contenir et surveiller à vues humaines un dépôt dangereux comme Bonfol. Sans cela, la chimie n’y aurait pas déjà investi des dizaines de millions dans un premier assainissement.

Le canton du Jura avait lui déjà découvert le danger des déchets industriels et de leurs coûts pour les collectivités à travers le fiasco du dépôt de déchets dans les galeries des fours à chaux de Saint-Ursanne. Il ne pouvait donc se permettre de laisser le couvercle de Bonfol lui sauter au visage. En cela aussi, le Jura avait une longueur d’avance sur Bâle. À l’heure où la Suisse s’apprête à enfouir des déchets radioactifs dans ses entrailles, rappelons-nous que le meilleur concept de sécurité n’offre que très peu de garanties à l’échelle du temps géologique.

DANIEL FLEURY