Des ailes pour la colombe colombienne

Imprévisible comité Nobel! Comme chaque année, le choix du récipiendaire du prix Nobel de la paix étonne. Surprenante surprise hier: c’est finalement le favori, dont les chances s’étaient terriblement amenuisées ces derniers jours aux yeux des experts ès Nobel, qui a gagné. Le président colombien Juan Manuel Santos s’est vu attribuer le plus prestigieux des prix Nobel.

Cette distinction récompense l’énergie qu’il a mise en faveur de la paix dans son pays, via l’accord conclu avec les terroristes des Farc. Cette prouesse diplomatique, audacieuse dans un pays qui reste traumatisé par un sanglant conflit armé de plus d’un demi-siècle, a permis au prix Nobel de la paix de prendre le chemin de la Colombie. Le surprenant échec, du bout des lèvres il est vrai, du référendum de dimanche dernier n’aura finalement pas été fatal au président Santos. Le refus de l’accord de paix signé avec la guérilla des Farc par le peuple colombien aurait pu lui savonner la planche conduisant au Nobel. Eh bien non!

Le Nobel de la paix peut aussi récompenser une intention, un processus. Il en fut de même en 2009, lorsque la décoration est allée au tout frais émoulu président américain Barack Obama, pour ses efforts en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération entre les peuples. Le comité Nobel avait alors salué un changement d’attitude des états-Unis. Une récompense prématurée cependant: Obama n’a malheureusement pas su, pas pu, pas voulu être la colombe de la paix que le monde applaudissait à son envol présidentiel, après les sombres années des faucons qui l’ont précédé.

Puisse donc ce prix Nobel de la paix accompagner la Colombie vers la quiétude et la justice sociale. L’ouvrage de paix sera remis sur le métier. Le chef des Farc, qui pouvait difficilement être associé à la distinction vu le sang que le mouvement a sur les mains, ne devrait pas prendre ombrage de cette décision. Ce prix Nobel aidera la Colombie à arriver à un accord acceptable pour un peuple qui aspire à la paix.

Rémy Chételat