Des jeunes aussi suisses que les jeunes Suisses

Faut-il faciliter l’accès au passeport rouge à croix blanche pour les jeunes étrangers dont la famille vit en Suisse depuis trois générations? C’est l’une des trois questions des votations fédérales du 12 février. Dans l’ombre du débat sur la RIE III, la campagne est restée calme et sereine jusqu’à l’apparition, cette semaine, de l’affiche provocante et mensongère de l’UDC, opposée à cette idée.

Le contexte international n’est guère favorable à l’ouverture aux étrangers. L’UDC le sait et cherche à effrayer les citoyens en ressortant l’image d’une femme voilée, laissant croire à une islamisation du pays. Un amalgame hors de propos, qui instillera néanmoins le doute dans certains esprits.

Cette affiche ne reflète pas la réalité: naturalisation facilitée ne signifie pas incontrôlée ni systématique. Les personnes concernées par cet assouplissement administratif, qui comporte encore de nombreuses restrictions, sont des jeunes nés et scolarisés en Suisse, dont les parents ont également vu le jour en Suisse et dont les grands-parents ont vécu au moins vingt ans en Suisse. De vrais petits Helvètes donc, le passeport et la possibilité de participer à la vie politique mis à part.

Cette réforme ne concerne que marginalement la population musulmane. Si la Suisse compte environ 25 000 jeunes étrangers âgés de 9 à 25 ans susceptibles de bénéficier de cette naturalisation facilitée, plus de la moitié sont de nationalité italienne. Cette révision ne rend pas les naturalisations automatiques: elle n’a rien à voir avec le droit du sol, comme en France ou aux états-Unis, où chaque enfant né sur le territoire du pays en devient citoyen. Il s’agit juste d’une simplification de procédure, démarches plus rapides et moins coûteuses, à l’instar de ce qui est pratiqué pour les conjoints étrangers de ressortissants helvétiques.

Moins ambitieuse et moins généreuse que les tentatives précédentes, qui ont toutes échoué devant le peuple, cette naturalisation facilité ciblée sur les jeunes bien intégrés s’inscrit dans le cadre d’un durcissement général de la législation sur l’acquisition de la nationalité helvétique, qui entrera en vigueur au début 2018.

Il serait injuste que ce régime-là s’applique à des jeunes bien intégrés, qui ne connaissent leur pays d’origine que par les vacances et n’en parlent parfois même plus la langue.

Rémy Chételat