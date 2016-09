Des sourires et des grimaces

Le résultat global des expertises indépendantes et neutres sur les incidences d’un éventuel transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura sera diversement apprécié: sourire dans le camp autonomiste, mine contrariée côté antiséparatiste bernois...

Les données ne sont pas fondamentalement différentes entre Berne et le Jura dans la majorité des domaines. Néanmoins ces éléments indiquent clairement que la cité prévôtoise n’aurait rien à perdre en choisissant d’unir son destin à celui des Jurassiens: aucun impact négatif pour les habitants.

L’analyse du travail des experts, dont le sérieux ne peut être contesté, casse un mythe qui avait pourtant la couenne épaisse: l’enfer fiscal jurassien. Eh bien, non! Globalement, les Prévôtois seraient fiscalement gagnants en rejoignant le canton du Jura, les particuliers comme les entreprises. Leur pouvoir d’achat serait accru. La population bénéficierait d’autres améliorations, au-delà du domaine financier. Par exemple, la sécurité serait renforcée avec la possibilité de rétablir une police municipale de proximité à Moutier.

Il ne faut pas surestimer l’influence de ce rapport sur la décision populaire de l’an prochain. Les Prévôtois dont le cœur est jurassien auraient voté oui au transfert malgré un léger supplément d’impôts. La souveraineté a un prix et il convient à ce propos de souligner l’extraordinaire poids politique que gagnerait Moutier en s’arrimant au Jura. Quant aux probernois acharnés ils voudront rester fidèles à l’Ours de Berne, comme ce fut le cas pour une partie de la population jurassienne en 1974, des gens qui pourtant s’épanouissent désormais dans ce nouveau canton dont ils ne voulaient pas.

Ce rapport sera utile aux indécis, en gros le tiers de la ville. Ils trouveront dans les informations et comparaisons de l’expertise des réponses à leurs questions. Ces données factuelles les aideront à se forger un avis, qui dépendra aussi des engagements que prendra d’ici la fin de l’année l’État jurassien à l’égard de Moutier, une ville importante pour la République.

Autre mérite du travail des experts, très prudents dans leur mission: faire parler les vrais chiffres qui, espérons-le, feront taire les contre-vérités de cantine, discours mensongers et autres absurdités. Du genre de cette malhonnête mise en garde probernoise assénée avant le plébiscite du 23 juin 1974: dans un nouveau canton, les Jurassiens n’auront plus droit à l’AVS. Et certaines personnes crédules gobaient ces bobards…

L’avis de droit relatif à l’avenir du site prévôtois de l’Hôpital du Jura bernois n’a pas la précision comparative de l’autre rapport. Il se concentre sur l’examen des scénarios envisageables. Difficile d’avoir des certitudes à long terme dans le domaine hospitalier, vu l’environnement actuel. Tout repose sur la volonté politique des cantons et la planification sanitaire de la Confédération. Rien n’indique que l’hôpital de Moutier est moins menacé en restant dans le canton de Berne que si la ville décidait de rejoindre le Jura. Au contraire peut-être. D’ailleurs l’essentiel est d’abord que la sécurité sanitaire reste assurée pour les Prévôtois quelle que soit leur décision le 18 juin 2017.

REMY CHETELAT