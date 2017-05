Désagréable intoxication hospitalière

Les dirigeants de l’Hôpital du Jura bernois ont désormais détrôné les plus zélés propagandistes antiséparatistes. Cherchant à instiller le doute et la peur, l’HJB s’est livré hier à une véritable opération musclée: courrier adressé personnellement aux citoyens prévôtois, conférence de presse, message publicitaire et, clou du spectacle, appareil IRM qui tombe du ciel pour être installé à l’hôpital de Moutier. Tout cela le jour où les Prévôtois recevaient leur matériel de vote pour le 18 juin. Une pure coïncidence évidemment…

Le message est savamment pesé. Il n’y a pas de véritable recommandation de vote. Il ne faut cependant pas être docteur pour saisir le message négatif que l’HJB perfuse entre les lignes. Alors qu’il affirmait initialement vouloir se tenir en retrait des affaires politiques, l’HJB s’autorise un matraquage qui frise l’intox. Déplorable instrumentalisation pour une telle institution.

L’hôpital n’est pas l’enjeu du 18 juin. La question porte sur l’avenir institutionnel de la ville, son développement, son rayonnement, le pouvoir de décision des citoyens. Le rapport d’experts neutres plaide en faveur du Jura, État qui s’est par ailleurs engagé à ne pas fragiliser l’hôpital de Moutier en cas de transfert. Dès lors l’emploi n’en pâtira pas! Diverses pistes sont d’ores et déjà envisagées pour assurer la sécurité sanitaire des Prévôtois et l’avenir de leur hôpital. Et cela malgré la mauvaise volonté de Berne, qui pour sa part ne donne aucune garantie pour l’avenir alors que le canton a voulu par le passé démanteler l’offre hospitalière de Moutier. Et si ce traitement se répétait une fois la patte de l’ours débarrassée de l’aiguillon séparatiste?

Il est légitime que l’HJB s’interroge, s’inquiète pour son avenir. La plupart des établissements hospitaliers du pays sont dans ce cas et souvent cherchent des partenaires. Si l’HJB est véritablement un «bijou», terme utilisé par son état-major médical monté au front par voie de presse, pourquoi nourrir de telles craintes? On n’a jamais vu un joyau cesser de briller en changeant d’écrin. Surtout si le Gouvernement bernois, comme il le rabâche à l’envi, aime les Prévôtois. Si c’est le cas, Berne aidera à trouver des solutions même si Moutier changeait de canton. On n’a jamais vu des parents tuer leur enfant parce qu’il décidait de quitter la maison.

Rémy Chételat