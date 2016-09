Deux non, un oui… et maintenant

Non aux deux initiatives, oui à la révision législative: le résultat des votations fédérales d’hier exprime une nouvelle fois la confiance du raisonnable peuple suisse envers ses autorités.

L’unanimité en faveur de la nouvelle loi sur le renseignement montre que les Suisses aspirent à vivre en sécurité, alors que le terrorisme sévit alentour. Consentir à donner des moyens supplémentaires aux services de renseignements de la Confédération ne signifie pas sacrifier vie privée et libertés individuelles. Les autorités devront savoir surveiller les surveillants pour éviter tout excès de zèle d’agents de l’administration mal inspirés.

La clarté du rejet de l’initiative Économie verte est éloquente. Le canton de Genève mis à part, la Suisse n’a pas voulu de ce texte qui partait d’un bon sentiment et visait un juste objectif. Mais le cavalier seul de la Suisse aurait imposé de lourds sacrifices au pays sans grands bénéfices pour la planète. La préservation de l’environnement et le développement durable restent une incontournable urgence pour tous ceux qui gouvernent dans ce monde.

AVSplus a été rejetée au plan national, alors que cette initiative a su toucher la sensibilité latine. La majorité des cantons romands et le Tessin ont soutenu cette augmentation de 10% des rentes AVS, le Jura en tête. Cette différence d’attitude par rapport au reste de la Suisse s’explique par un rapport différent à l’Etat et des attentes plus fortes de citoyens à la fibre sociale plus affirmée. Par ailleurs, il n’est certainement pas fortuit que les cantons qui acceptent l’initiative AVSplus sont aussi ceux où la main-d’œuvre frontalière est forte et exerce une pression sur les salaires. Donc indirectement sur les rentes, hors celle forfaitaire de l’AVS. Certains y auront vu une bonne occasion pour tenter d’augmenter un brin le revenu d’une classe de la population pas toujours favorisée.

Reste que le dossier AVS revient déjà ce jour à Berne, où le Conseil national se penchera sur «Prévoyance vieillesse 2020». Cette réforme globale des premier et deuxième piliers devra savoir atteindre le juste équilibre entre le montant des rentes et l’âge à partir duquel les rentiers peuvent y prétendre. Pas simple.

REMY CHETELAT