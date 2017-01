Donald J. l'imprévisible

Personne n’y croyait et peut-être qu’au fond lui non plus. Depuis hier pourtant, Donald John Trump est le 45e président des états-Unis. L’homme est jusqu’ici resté fidèle à lui-même, à sa harangue populiste et à ses démons. Il s’est entouré de gens qui lui ressemblent et qui ne l’empêcheront pas, au début de son mandat du moins, de faire du Trump. C’est-à-dire de défaire tout ou presque de ce qui a été réalisé jusqu’ici, plus spécialement par Barack Obama.

D’aucuns avaient cru que l’Amérique avait changé. Las, l’ère Obama, caractérisée par l’esprit d’ouverture, n’aura été qu’un fugace bol d’air. L’Oncle Sam a refermé ses fenêtres et verrouillera sa porte comme ses frontières pour rassurer ses enfants inquiets pour leur pouvoir d’achat et effrayés par le spectre du terrorisme.

Donald Trump est désormais en place et rien ne sert de continuer à s’indigner. Il faut composer avec cet homme engoncé dans ses certitudes et son bluff grossier.

Nul ne sait exactement quels seront les effets et les répliques de la politique de Donald Trump. Le réchauffement des relations américano-russes, s’il se concrétise, constitue plutôt une bonne nouvelle. L’UE devra savoir préserver son union et affirmer sa présence. La Suisse en revanche affiche jusqu’ici une sérénité remarquable. La Chine semble plongée dans une totale perplexité en suivant ce qui se passe du côté de Washington. Elle n’est pas la seule.

Car l’imprévisible Donald Trump n’a rien de rassurant. Autant Obama inspirait la confiance et l’espoir d’un monde meilleur, autant son successeur laisse augurer la crainte du pire. L’inconnu ne rassure jamais. A fortiori lorsqu’il concerne un homme qui a la puissance de peser sur l’équilibre mondial, sa paix et ses guerres.

Rarement les états-Unis ont été aussi divisés. D’ordinaire l’investiture du président donne lieu à une grande fête, d’unité et de réconciliation derrière le nouveau leader de la nation. Ce n’était pas le cas hier. Une page qui se tourne ainsi annonce forcément des déchirements.

REMY CHETELAT