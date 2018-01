Donald Trump, platitude en altitude

Davos pensait que la bête allait rugir. Las pour le haletant auditoire du WEF, Donald Trump s’est prudemment cantonné hier après-midi à lire un discours rédigé sur mesure pour cette grand-messe du libéralisme économique. L’imprévisible lion s’était limé les canines, peut-être aussi pour mieux séduire en aparté: Amérique d’abord ne signifie pas Amérique seule! Venez investir aux Etats-Unis!

D’une haute platitude malgré l’altitude, trop consensuel, sans relief, le propos ne ressemblait pas à ce que l’on pouvait attendre de Trump. L’orateur n’a d’ailleurs récolté que des applaudissements polis, alors que sa présence constituait l’événement le plus attendu, le clou du spectacle marquant la fin du Forum économique mondial de Davos.

Le président américain a été infidèle à lui-même, sur le fond et la forme. Lisse, à peine a-t-il osé lancer une pique contre la presse, il donnait l’impression d’être contraint à la politesse, par le seul fait d’être hors de ses terres.

Il serait néanmoins insensé de reprocher à Donald Trump d’avoir su cette fois contenir ses habituels dérapages. Et juste faire, comme la plupart des intervenants de ce raout alpestre, l’article pour sa boutique et vanter les mérites de la politique qu’il conduit aux Etats-Unis depuis une année maintenant.

Voilà dix-huit ans, Bill Clinton avait été le premier président américain à se rendre à Davos. Dans son intervention publique, à l’opposé des positions de Donald Trump, il avait fait l’apologie de la mondialisation. Mais encore livré un plaidoyer en faveur du libre-échange tout en honnissant le protectionnisme.

Le président Clinton ignorait en janvier 2000 que l’échec de la mondialisation, plus spécialement ses répercussions économiques et sociales aux Etats-Unis, comme la désindustrialisation et le chômage, allait valoir au trublion Donald Trump son élection en 2016. Une sidérante surprise à l’issue d’un duel contre… Madame Clinton, Hillary de son prénom.

Rémy Chételat