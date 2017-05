Et maintenant

EM, initiales à la fois du nouveau président de la République et du mouvement qui l’a porté à l’Élysée. Mais aussi de «et maintenant». Et maintenant, comment va faire le président élu de la France pour honorer la confiance placée en lui?

Cette victoire annonce le début du vrai travail pour Emmanuel Macron, homme à la carrière fulgurante qui n’a jamais été élu avant de décrocher le mandat suprême. Lourde tâche. Celle d’abord de constituer une équipe gouvernementale gravitant autour du centre de l’échiquier politique. Pas simple, alors que la France, divisée, fracturée a montré son appétence pour les extrêmes, de droite comme de gauche, des nationalistes FN aux insoumis mélenchoniens. Macron devra dégager des consensus, fédérer pour constituer une majorité lors des législatives de juin.

Les autres partis politiques feront tout pour casser sa dynamique. Le Front national bien sûr, qui pourrait récolter une moisson de sièges de députés, après les labours et les semailles de la campagne présidentielle. Les idées d’extrême-droite séduisent toujours davantage les Français, pour qui voter FN n’est plus tabou. Le taux d’abstention et les votes blancs d’hier montrent que le front républicain s’est fort lézardé par rapport à 2002, lorsque Chirac avait ratatiné Le Pen père. Quant à la droite, vexée de son résultat, elle tentera de se refaire une grandeur lors des législatives pour prouver que ce ne sont pas Les Républicains qui ont lamentablement échoué mais François Fillon.

La victoire d’Emmanuel Macron prouve l’intuition et l’audace d’un homme auquel les Français ont choisi de faire confiance sans vraiment le connaître. Il a su s’entourer pour devenir président, il devra savoir le faire pour diriger la France. Il n’a pas le choix. Il devra réformer le pays, le transformer, alors que les Français sont plus prompts à la protestation collective qu’à l’effort collectif.

Si Macron ne parvient pas à soigner les maux de la France, de la sécurité publique à la désindustrialisation, en passant par le chômage, le pouvoir d’achat et les répercussions de la mondialisation, alors l’extrême-droite profitera de cette faiblesse. Les Français ont choisi cette fois l’alternative offerte par la jeunesse idéaliste d’En Marche!

Ils pourraient bien laisser voter leur colère en 2022 si Emmanuel Macron et son équipe devaient décevoir leurs espoirs durant le prochain quinquennat.

Rémy Chételat