États-Unis: rien ne va plus, votez!

Cette fois les jeux sont faits! À Las Vegas, le dernier débat en prévision de l’élection du 8 novembre a définitivement ruiné les espoirs électoraux de Donald Trump. En annonçant – une première dans l’histoire du pays – qu’il refuse de s’engager à reconnaître une éventuelle (mais très probable) défaite dans une élection qu’il qualifie d’ores et déjà de truquée, le milliardaire populiste s’est totalement décrédibilisé.

Par cet ahurissant comportement, il apporte la preuve de son incapacité à endosser le rôle de président des États-Unis. Un tel mépris des institutions du pays et de la démocratie est incompatible avec la fonction.

Mais Trump devient une menace même en cas de défaite. Car ne pas reconnaître la victoire de son adversaire, c’est risquer d’empêcher le pays de se rassembler derrière la personne élue et lui permettre de travailler. De tels propos de colère et de suspicion pourraient encourager ses supporters à la violence en les incitant à croire que la victoire a été volée à leur candidat.

Vivement la fin de cette lamentable campagne électorale et des débats qui n’ont jamais volé si bas. Quel spectacle affligeant! D’un côté un homme d’affaires aussi riche que grossier, un blond rodomont sans la moindre expérience politique mais suffisamment imbu de lui-même pour s’estimer capable de diriger la première puissance mondiale. En face de lui, une rouée politicienne tout aussi assoiffée de pouvoir mais plus classique: une femme du sérail, ex-First lady, sénatrice, secrétaire d’État certainement capable mais dont l’impopularité sera un obstacle à une brillante élection.

La mal-aimée Hillary Clinton sera présidente par défaut. Un vote de raison pour échapper aux coups de bec du vilain canard Donald qui déstabiliserait les États-Unis et le monde. La candidate démocrate aurait certainement perdu contre n’importe quel candidat républicain sérieux. Ce parti, qui vit un de ses pires cauchemars, devra savoir se guérir du poison Trump s’il veut reconquérir la Maison Blanche en 2020.

Rémy Chételat