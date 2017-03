Fillon, jusqu'au bout malgré tout

Pénible mercredi des Cendres pour François Fillon, contraint à contre-attaquer au lance-flammes verbal contre ce qu’il considère être un complot visant à son «assassinat politique». En appelant au peuple contre les juges, le candidat joue son va-tout en dénigrant une institution de la République à laquelle il obéira néanmoins.

François Fillon renonce… à se retirer. Contrairement à sa promesse. Car il sera bel et bien mis en examen par la justice française dans l’affaire d’emploi présumé fictif de son épouse. Ironie du calendrier, le candidat de la droite française est convoqué le 15 mars, soit deux jours avant l’échéance du dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle.

François Fillon est affaibli. L’affaire qui handicape sa candidature le contraint à se justifier sur son passé alors qu’il devrait employer son énergie à convaincre pour l’avenir. Sa campagne est tourmentée depuis plus d’un mois et glisse du terrain politique vers le judiciaire. Il a beau clamer son innocence et se poser en victime, s’il échappe au couperet pénal, il ne le pourra pas au plan moral. Comme dans un assourdissant carnaval, ses déplacements sont rythmés par des concerts de casseroles. Il n’est plus le prétendant à l’élysée triomphalement désigné lors des primaires de la droite, le candidat des réformes douloureuses mais indispensables à la France. Maintenant, les Français voient d’abord le défaut d’exemplarité qui sied à la fonction.

Mais qui pour les Républicains sinon Fillon? Difficile pour les perdants de la course à l’investiture de s’installer en candidat crédible. Quant au plan B comme Barouin, il serait bien difficile à déployer en si peu de temps. Dans une quinzaine de jours, c’est la clôture des candidatures et l’élection a lieu dans sept semaines, le 23 avril. Comment un nouveau candidat réussirait-il à rattraper le temps perdu? C’est trop tard pour tout recommencer, la droite est condamnée à livrer bataille avec François Fillon.

La victoire peinera à sourire à la droite. François Fillon, qui avait de réelles chances, semble maintenant plus proche du mandat d’amener que du mandat de président. Encore que! Cette singulière campagne électorale française nous réserve sans doute encore des surprises.

REMY CHETELAT