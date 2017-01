Forta: la route parallèle au rail

Voilà trois ans, le peuple helvétique acceptait le FAIF, assurant ainsi le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire du pays. Le 12 février, les Suisses se prononceront sur son équivalent routier, le Fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération (Forta).

Le Forta concerne directement le Jura, car ce fonds de durée illimitée prévoit l’intégration de la H18 entre Delémont et Bâle dans le réseau des routes nationales. Traduction: l’assainissement de cette liaison, essentielle pour la région, serait dès lors pris en charge par la Confédération et devrait, à terme, être réaménagé pour améliorer l’accès à la région bâloise. À l’instar des autres cantons, le Jura serait appelé à contribuer au Forta: 1,3 million de francs par an à sortir de la bourse jurassienne. Une somme raisonnable dans la mesure où les travaux de maintenance de ce tronçon sont plus onéreux.

Le Forta répond à l’évolution du trafic individuel motorisé qui, depuis les années soixante, a quintuplé. Ce fonds de 3 milliards de francs par année servirait à la construction et l’entretien des autoroutes du pays et l’élimination des goulets d’étranglement, qui donnent un sérieux goût de bouchons au trafic sur certains tronçons. Mais le Forta servirait également à financer les infrastructures de mobilité dans les agglomérations, dont celle de Delémont, dans le but d’améliorer la sécurité routière sans oublier les liaisons cyclables et piétonnières.

Les dernières votations fédérales ont été glissantes pour les affaires routières. En novembre 2013, le peuple a refusé d’augmenter à 100 francs le prix de la vignette autoroutière. En juin 2016, il disait non à l’initiative populaire pour un financement équitable des transports, appelée familièrement initiative «vache à lait». Le Forta est plus équilibré et semble à même d’obtenir l’aval du peuple, malgré certains grincements à gauche. La hausse du prix des carburants à la colonne a également suscité quelques énervements des adeptes du volant: une surtaxe de 4 centimes par litre apparaît légère, d’autant qu’un avant-projet avançait une hausse de 15 centimes et que les véhicules consomment toujours moins, même si c’est encore trop.

Rémy Chételat