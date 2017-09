L’envol des bonnes volontés communales

Si la tendance se poursuit, d’ici dix ou vingt ans, les Jurassiens ne voteront peut-être plus pour élire leurs autorités communales. Ou alors uniquement dans le cadre d’élections libres, lorsque personne ne se présente pour briguer un mandat, à l’instar de trois mairies aux Franches-Montagnes.

Voyez Courrendlin, ou plus frappant: Courtételle. Comme il y a cinq ans, les citoyens ne seront pas appelés aux urnes. Les partis se sont mis d’accord pour désigner un nouveau maire et ses conseillers. Elle est loin l’épique époque des bagarres politiques jusqu’au bout de la nuit. Cet exemple illustre la décrue de l’intérêt pour la chose publique dans notre société de loisirs.

Mais il y a d’heureuses exceptions, par exemple trois candidats convoitent la mairie de Saint-Brais (230 habitants) ou Movelier, quatre à Boncourt et cinq, dont une surprise de dernière minute, à Porrentruy.

La crise des vocations au plan des autorités communales perdure. L’élargissement des listes aux étrangers qui disposent des droits politiques est resté marginal. Une élection tacite peut accoucher d’un excellent maire ou conseiller et le verdict des urnes aboutir à l’élection d’un incapable. Le danger réside ailleurs: sans élections, il n’y a plus de débat, le peuple ne connaît plus ses élus qui n’ont pas pu se présenter lors de la campagne.

Aidées par l’Etat, les communes doivent se donner les moyens d’intéresser les citoyennes et les citoyens à la chose publique. Les motiver à prendre des responsabilités. Ces postes, toujours plus exposés, doivent gagner en attractivité, alors que l’autonomie communale se délite. Être élu devrait être un honneur porteur de satisfactions, pas un fardeau. Même si le peuple devient pingre en signes de reconnaissance envers des élus, souvent mal rémunérés par ailleurs.

La démocratie devra s’accommoder de cet inquiétant désintérêt du peuple. Elle en a vu d’autres!

Rémy Chételat