L’intérêt d’un compromis supportable

Il y a longtemps que la gauche n’avait pas obtenu un tel succès dans les urnes fédérales. C’est un raz-de-marée contre la réforme de l’imposition des entreprises qui a déferlé sur la Suisse hier. Même Bâle et Genève, cantons particulièrement concernés par la question en raison de leur tissu économique, ont dit non à la réforme.

La petitesse du oui frappe les esprits. On est loin de la marge d’erreur que l’on peut trouver dans les sondages. Mais comment pouvait-on expliquer une réforme aussi complexe aux citoyens inquiets de devoir compenser les pertes par leurs impôts? C’était tâche impossible. La promesse de lendemains qui chantent était un peu courte pour convaincre qu’il valait la peine de prendre ce risque. Il suffit de regarder autour de soi: il n’y a pas grand-chose de rassurant dans les perspectives d’avenir du monde par les temps qui courent.

La classe politique suisse est condamnée à trouver une solution plus équilibrée, qui fasse sens auprès des citoyens-contribuables. Une solution qui sera probablement moins favorable aux entreprises étrangères, dans un contexte de franc fort dont on ne voit pas la fin. Ce sera un autre risque pour la Suisse: la stabilité de ses institutions ne suffira peut-être pas toujours à conserver ou à attirer des entreprises étrangères, comme d’aucuns le croient.

La mobilisation de la gauche lors de ces votations a peut-être servi la cause de la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération.

Là aussi, l’ampleur du oui surprend: seuls sept cantons se retrouvent dans le camp du non. L’affiche de l’UDC avec une femme voilée a peut-être même incité des électeurs à voter oui, tant elle était à côté de la plaque. C’est un résultat remarquable, qui montre le retour d’une certaine sérénité dans ce débat.

Le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) a enfin a passé la rampe avec une facilité qui réjouit. Non seulement pour les aménagements routiers mais sur un autre point: c’est un vrai compromis, avec des conséquences financières supportables, que les Suisses ont soutenu hier. Une leçon à retenir pour certains élus fédéraux qui oublient l’intérêt du consensus helvétique.

GEORGES MAILLARD