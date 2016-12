La demi-surprise de François Hollande

François Hollande avait prévu d’annoncer sa décision en décembre, a-t-il rappelé hier soir. Il n’a pas fait traîner le suspens. Visiblement, il souhaite finir son mandat dans une certaine tranquillité, débarrassé des tensions propres à une campagne électorale qui ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour la gauche française.

Son renoncement n’est dans le fond qu’une demi-surprise. Ce qui est arrivé à son prédécesseur Nicolas Sarkozy au premier tour de la primaire de la droite l’aura certainement fait réfléchir. Car François Hollande n’avait aucune chance de passer le cap du premier tour de la primaire socialiste, à fin janvier. Pour lui, président en exercice, l’humiliation aurait été encore plus retentissante que pour Nicolas Sarkozy.

Paradoxalement, la décision de François Hollande traduit de sa part un certain courage. Que le président sortant ne se représente pas est une première sous la Ve République. François Hollande aura su braver son ego bien dimensionné. Le bilan extrêmement positif qu’il s’est dressé lui-même hier soir en dit long sur ce qu’il pense de son action. Oui, il se serait bien vu rester au Palais de l’Élysée, dans d’autres circonstances. Son entourage lui aura fait comprendre la vanité de cette perspective, s’il ne l’avait pas perçue lui-même.

Le retrait de François Hollande ouvre le champ des possibles à gauche de l’échiquier politique français. Mais cette gauche divisée saura-t-elle se réunir autour d’une seule candidature, seule chance de passer le cap du premier tour de la présidentielle? Rien n’est moins sûr. Ce n’est pas le bilan de cinq ans de présidence socialiste qui aidera, mais bien le programme néolibéral de François Fillon, l’admirateur de Margaret Thatcher, qui a le pouvoir de rassembler la gauche. La campagne électorale devrait dès lors prendre une tournure très politique, programme contre programme. C’est le meilleur des scénarios pour les Français, qui pourront voter en connaissance de cause. Mais à ce jeu-là, François Fillon, tout libéral qu’il fût, a une bonne longueur d’avance.

Georges Maillard