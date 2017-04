La fluette victoire du sultan

Jamais la Turquie ne se sera réveillée aussi divisée qu’hier matin, au lendemain de la courte victoire de Recep Tayyip Erdogan. Au pouvoir depuis 15 ans, ce président aussi aimé des uns que détesté des autres pourrait bien régner une douzaine d’années encore comme un sultan.

Cette courte victoire n’a rien du plébiscite que l’hyperprésident Erdogan aurait souhaité pour asseoir son pouvoir. Il paradait pourtant, alors que l’opposition turque dénonçait d’irrégulières manipulations dans ce référendum, qui n’a pas respecté les normes du Conseil de l’Europe. Ce référendum constitutionnel restera donc entaché de soupçons de fraudes. Dommage pour ce qui avait l’allure d’une première démocratique en Turquie, jusqu’ici habituée aux réformes constitutionnelle non pas à travers un scrutin mais suite à un coup d’état militaire.

Est-il judicieux de concentrer sur un seul homme autant de pouvoirs? Certainement pas. A fortiori lorsqu’il s’agit d’Erdogan, à la fois homme providentiel et despote autoritaire.

Les prérogatives élargies octroyées au président turc par une moitié de son peuple inquiètent l’Union européenne. Allemands et Français ont estimé plus important d’appeler le président Erdogan au dialogue avec l’ensemble des Turcs que de le féliciter pour sa victoire. Car la Turquie est un pays important sur la carte géopolitique mondiale. Plus spécialement dans la lutte contre le terrorisme islamiste, la gestion des réfugiés, dans l’équilibre entre l’Occident et le monde musulman ainsi qu’avec la Russie.

Ce président sultan pourrait être tenté de laisser s’exprimer le feu de son tempérament. À moins que, rassuré par la stabilité que lui offre cette nouvelle Constitution, il ose se montrer plus conciliant, notamment avec les Kurdes.

Le résultat du scrutin aura une influence majeure sur les relations entre la Turquie et l’Union européenne, qui se sont gravement dégradées durant la campagne référendaire. L’idée de réintroduire la peine de mort signerait une rupture fondamentale avec les valeurs européennes.

Rémy Chételat