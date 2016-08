La France se déchire autour du burkini

Le burkini est le feuilleton de l’été. Dernier épisode hier avec la décision de la plus haute juridiction administrative du pays, qui a suspendu l’interdiction de porter à la plage ce vêtement couvrant les femmes des chevilles à la tête.

Le contraste est saisissant: le burkini, qui semble ne poser aucun problème dans les pays anglo-saxons – pourtant plutôt attentifs à la condition de la femme – suscite colère et rejet en France.

Le Gouvernement est divisé, Manuel Valls soutient l’interdiction mais est contesté. Les Républicains de Nicolas Sarkozy ont flairé le bon coup populiste et déposeront un projet de loi anti-burkini à l’Assemblée nationale en septembre. Après les vagues, l’écume.

Ce n’est pourtant que l’expression du grave problème qu’a la France avec l’islam. Le traumatisme vécu lors des différents attentats meurtriers explique cette allergie aux signes qui évoquent cette religion. Certains y voient une provocation, alors que les plaies du terrorisme sont encore douloureuses. Mais chasser les burkinis des plages ne fera pas reculer l’islamisme radical. Une telle attitude ouvre la voie à la stigmatisation et à l’exclusion.

Le port du burkini ne doit pas être confondu avec la burqa qui oblige une femme à dissimuler son visage. Chacun se vêt comme il l’entend pour se baigner, dans les limites de la décence, la mode nous réserve peut-être des surprises à l’avenir. Mais pour barboter agréablement, le moins d’habit paraît le mieux.

Pour qui n’est pas animé de ressentiments contre les musulmans, le burkini à la plage laisse indifférent. Sans intérêt, diront les coquins qui préfèrent le tissu léger du monokini taille ficelle, tenue qui irrite d’autres yeux. On compatit néanmoins devant ces femmes qui cuisent au soleil sous leur combinaison et supportent l’humidité jusqu’à ce que le maillot de bain intégral soit sec. En piscine se pose en revanche la question de l’hygiène: on goûterait mal de croiser un brave chrétien nager en salopette ou en complet cravate…

Rémy Chételat