La ligne de la droite vers l’Elysée

La France saura demain soir qui défendra les couleurs de la droite lors de l’élection présidentielle du printemps prochain. L’issue du duel Fillon-Juppé, qui a vu le premier passer du statut d’outsider à celui de favori au détriment du second, pourrait faire de l’un le futur président de la France. Et siffler la fin de carrière de l’autre, à l’image de l’expulsion du match politique de Nicolas Sarkozy, sèchement sanctionné dans le cadre du premier tour de la course à l’investiture...

Les supporters de François Fillon, tout comme ceux d’Alain Juppé, sont persuadés que leur leader est l’homme de la situation. Qu’il est celui qui saura redresser la France. L’affrontement entre les deux prétendants n’a pas toujours été reluisant. C’est le triste jeu des primaires, qui contraint des membres d’une même famille politique à se battre, usant de coups parfois bas pour se démarquer du concurrent. Une situation difficile à éviter lorsque les programmes politiques ont bien davantage de points communs que de divergences de fond.

Le débat de jeudi soir a été moins musclé que d’aucuns le redoutaient. Tant pis pour le spectacle! Les deux ténors des Républicains ont joué leur partition, sans animosité. Celle de Fillon est plus radicale dans ses intonations. Celle de Juppé semble plus facile à mettre en musique et à faire chanter au chœur de France, un peuple prompt à donner de la voix et à descendre dans la rue pour crier sa désapprobation de l’autorité, peu importe le parti au pouvoir.

Le véritable enjeu pour la droite française n’est pas de désigner un leader. Mais bien de faire le bon choix, proposer la personne capable de battre la gauche, divisée et nageant en pleine confusion, mais aussi le Front national, qui se sent pousser des ailes depuis le succès deTrump.

Le futur locataire de l’Elysée sera élu entre le 23 avril (premier tour) et le probable second tour le 7 mai 2017. Il y aura des surprises d’ici là. On sait déjà en revanche que, sans surprise, la tâche qui attend l’élu-e sera rude: diriger la France et redonner confiance aux Français.

REMY CHETELAT