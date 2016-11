La peur du nucléaire et celle d’en sortir

La Suisse paraît fort divisée sur l’initiative «Sortir du nucléaire». La votation fédérale du 27 novembre tourne autour d’une question de sécurité et de délais. Que faut-il craindre en priorité: les dangers de l’énergie atomique, et donc débrancher le plus rapidement possible les centrales nucléaires suisses, ou le manque d’électricité à un prix abordable dû à un empressement téméraire à se passer de l’énergie nucléaire indigène?

Les centrales nucléaires ne sont jamais à l’abri d’un accident. On a assisté, à distance heureusement mais néanmoins avec effroi, aux catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Malgré toute sa science, l’homme reste impuissant à contrôler l’atome devenu fou et meurtrier. Dans l’absolu, un tel drame pourrait aussi se produire en Suisse.

La prudence recommande donc de tirer sans tarder la prise des centrales nucléaires. L’initiative soumise au peuple va dans ce sens, le plan prévoit un arrêt final en 2029. Craignant une pénurie, les opposants souhaitent exploiter les centrales à plus long terme. Un délai trop court impliquerait selon eux un recours accru à l’importation d’énergie étrangère; cela placerait le pays en situation de dépendance, avec des incidences sur la sécurité d’approvisionnement. Par ailleurs, il serait regrettable de s’alimenter davantage à la centrale de Fessenheim, en Alsace, pour compenser la fermeture des réacteurs atomiques helvétiques. Idem si la substitution est assurée via l’importation d’électricité allemande produite avec du charbon.

Sans une obligation impérative de reconversion, la Suisse ne sera pas incitée à donner le coup d’accélérateur indispensable à une réforme rapide et efficace de son approvisionnement en électricité. En privilégiant, cela relève du bon sens, une production accrue d’énergie renouvelable suisse. Sans cette contrainte, le pays resterait certes sur la voie de la sortie du nucléaire, mais une voie lente. Et pendant ce temps les installations nucléaires existantes continueraient de fonctionner, du moins tant qu’elles seraient jugées sûres.

La Suisse doit avoir confiance en elle, en ses ressources, en son inventivité, en son pragmatisme pour trouver des solutions. Et éteindre rapidement et définitivement ses centrales atomiques.

Rémy Chételat