Le bienheureux pays du bonheur

Enfin une bonne nouvelle, qui mettra de la joie dans les cœurs et aidera les éternels grognons à apprivoiser le sourire: les Suisses sont globalement satisfaits de leur condition, ils sont heureux. Heu-reux!

Leur recette du bonheur est simple comme la fondue: avoir une bonne santé, un travail décent et être entouré d’une famille et d’amis. Il suffit de remuer gentiment ces ingrédients d’euphorie à feu doux, en espérant que la flamme de la chance ne s’éteindra pas.

Cette étude suisse vient corroborer une analyse internationale qui, l’an dernier, sacrait la Suisse pays le plus heureux du monde. Dernier des 158 pays examinés: le Togo. L’Allemagne arrivait 26e, la France 29e et l’Italie 50e. Certains heureux Helvètes étaient fort contents de faire des jaloux le long de la frontière.

La Suisse n’a pas le monopole de la félicité. Le Bhoutan, un petit pays de l’Himalaya, s’est fait connaître sur la scène mondiale par la création du «bonheur national brut». Cet indicateur se démarque du classique produit national brut (PNB) utilisé par les gouvernements afin de mesurer l’état de richesse de leurs citoyens. Il y a d’ailleurs plein de petits paradis sur Terre, où l’on vit heureux, parfois avec peu.

Il y a aussi l’enfer sur Terre: la guerre, la misère, la dictature, la vie dénuée de perspectives d’avenir. Comparée au quotidien en Syrie, l’existence d’un Suisse ne peut être qu’un cadeau du ciel. Est-il dès lors bien nécessaire de chercher à mesurer l’indice de bonheur des Suisses?

D’autant que l’on parle de moyenne, alors que le bonheur est une notion individuelle. Et qu’un drame, un deuil, un accident, une maladie ou la perte d’un emploi peut venir soudainement ruiner son capital plaisir. De manière durable parfois. La spirale infernale de la relégation sociale est une vraie menace. On a d’ailleurs appris hier que l’aide sociale avait progressé de 4,6% en Suisse en 2014, pour arriver à 7,9 milliards de francs. Si l’argent ne fait pas le bonheur, la pauvreté certainement encore moins.

Tant mieux si les Suisses sont contents, ils contribuent ainsi à l’existence de la joie de vivre. Il est juste dommage que le bonheur, fait pour être partagé, ne soit pas contagieux, il est si doux de faire des heureux et des heureuses.

Rémy Chételat