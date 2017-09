Le combat après la victoire

Bien sûr il y a encore les scrutins de Belprahon et Sorvilier. Et ces recours relatifs à de prétendues irrégularités dans le vote de Moutier le 18 juin. Reste qu’avec la décision des Prévôtois de rejoindre le canton du Jura, un nouveau chapitre de la Question jurassien s’est écrit et une page s’est tournée pour le Mouvement autonomiste jurassien.

La 70e Fête du peuple jurassien était à nouveau placée sous le signe de Moutier. L’an dernier, c’était l’espoir de voir la Prévôté rejoindre le canton du Jura. Ce week-end le grand rassemblement autonomiste résonnait de joie d’abord, mais aussi de soulagement car la victoire a été obtenue de haute lutte, grâce à une campagne efficace et l’engagement de tous les militants pour permettre à la ville de rejoindre la famille jurassienne.

Pour le MAJ, l’heure est venue de réfléchir à son avenir. La victoire de Moutier lui permet d’accomplir cette tâche de manière sereine. Les dirigeants peuvent légitimement avoir le sentiment du devoir accompli. Peut-être davantage encore que leurs prédécesseurs, les chefs de file des années de braise qui menaient les opérations séparatistes lors des plébiscites des années septante. Car si le canton du Jura a pu voir le jour grâce au oui sorti des urnes le 23 juin 1974, les sous-plébiscites ont laissé la moitié sud du pays jurassien arrimé au canton de Berne.

Au plan institutionnel, la Question jurassienne sera tantôt considérée réglée. Pour le MAJ en revanche le combat continue: son objectif est la reconstitution de l’unité du Jura. Encore faudra-t-il des forces jeunes pour que la lutte continue. L’heure de la relève a sonné. L’audacieuse sagacité des jeunes autonomistes de Moutier a contribué à faire balancer leur ville du côté du Jura. Cet exercice démocratique les incitera-t-il à empoigner des responsabilités au MAJ? Ou préféreront-ils ranger ce livre au rayon de l’Histoire? Un manque de considération, après le départ de Moutier, du canton de Berne à l’égard de sa minorité francophone et jurassienne pourrait réveiller des consciences et rallumer la flamme autonomiste, qui a brillé le 18 juin à Moutier.

Rémy Chételat