Le péril de l'Ogre jaune

La Poste envisage la suppression d’un bon tiers de ses offices postaux à travers la Suisse. Au nombre de 1400 actuellement, les bureaux de poste traditionnels ne seront plus que 800 ou 900 d’ici quatre ans...

La nouvelle conception du réseau postal touchera le Jura. Mais impossible hier de connaître le contenu de ce paquet bien ficelé. Colis piégé! dénoncent les sentinelles syndicales. Les solutions alternatives proposées sont perçues comme un démantèlement: suppression d’offices de poste, diminution de la qualité des prestations donc réduction du service public.

L’évolution de la Poste suit celle de la société, disent les dirigeants de l’entreprise. Il est vrai que l’époque actuelle n’est plus celle des PTT d’antan. Il est révolu le temps béni du facteur qui distribuait le courrier le matin et l’après-midi dans tous les ménages, qui versait l’AVS aux retraités, qui osait faire un brin de causette à la cuisine.

C’était le bon vieux temps, pas si vieux d’ailleurs mais qui s’apparente pourtant davantage à l’époque des diligences qu’à l’environnement d’aujourd’hui. Tout s’est accéléré avec l’informatique, la robotique, le numérique et leur lot de hics. Par exemple, le courrier électronique n’a pas besoin du postier pour être acheminé. À l’opposé, les achats sur l’internet font exploser les livraisons de colis au domicile des chalands sur ordinateurs.

La Poste vit la même évolution que les banques: ses guichets attirent moins de monde. Et quand les clients se font rares, les portes se ferment. Les bureaux de poste se muent en «point d’accès», où l’on converse avec une machine et non plus avec une personne. L’emploi souffrira de cette nouvelle réorganisation postale, les régions excentrées en pâtiront fortement.

Le Jura ne doit pas devenir un désert postal, il en va de son attractivité. Les autorités et la population doivent montrer leur attachement à ce service public crucial pour l’économie et le tissu social.

Le Quotidien Jurassien contribue au maintien du réseau postal ici et ailleurs. Cela grâce à vous, chers abonnés. Lorsqu’il livre le journal dans votre boîte aux lettres, le Géant jaune échappe à la tentation de se transformer en ogre qui dévore ses postiers pour subsister.

REMY CHETELAT