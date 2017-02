Le premier des trois coups

Le rideau ne se lèvera pas avant septembre 2020, mais le premier des trois coups de la réalisation du Théâtre du Jura a retenti mercredi au cœur de Delémont. En acceptant le principe de cette réalisation, le Gouvernement lui donne une existence.

Encore faudra-t-il que, d’ici la fin de l’année, la Fondation du Théâtre du Jura trouve 1,5 million de francs pour compléter le financement de sa part de la construction.

Le pari sera tenu. La proximité du but décuplera à la fois l’intérêt pour cette réalisation et les forces pour convaincre les mécènes de la soutenir. Cette infrastructure, qui se fait attendre depuis plus d’un demi-siècle, a été conçue grâce à un lucide partenariat public-privé. Sans cette

alliance, alors que l’état est plus que jamais attentif à ses finances, le Théâtre du Jura n’aurait pu espérer voir le jour. Les autorités ne peuvent s’offrir la honte d’un échec. Il y va de leur crédibilité face aux partenaires de ce projet à 100 millions de francs, dont 24 pour le lieu de création et de diffusion de spectacles. Ils ne comprendraient pas et les Jurassiens continueraient d’attendre un théâtre digne de ce nom…

La population doit s’approprier cette réalisation. Le Théâtre du Jura est celui des Jurassiens et pas seulement d’une élite. Si la culture est par définition élitiste, elle doit néanmoins savoir rester accessible pour offrir au plus grand nombre ce petit supplément d’âme qui enrichit la vie d’une région.

Bien davantage que le financement de la construction, ce sont les lourds frais de fonctionnement annuel qui interpellent: 3 millions de francs, dont 880 000 francs de fonds privés. Réussira-t-on à trouver sur le long terme une telle somme chaque année? Sans dénaturer la vocation du site, il devrait être possible de dégager quelques économies. Autant commencer plus modestement et gagner en envergure avec les années que s’écraser contre un mur de charges insurmontables.

Le soutien financier de généreux Bâlois constitue une autre excellente nouvelle. Après l’économie et l’éducation, voilà la culture qui ouvre une voie de collaboration entre deux entités voisines mais fort différentes, animées néanmoins d’un même esprit d’ouverture et de coopération. On verrait bien le Théâtre du Jura, judicieusement situé sur la route de Bâle à Delémont, devenir l’antenne francophone de l’impressionnant phare culturel bâlois, son théâtre à la campagne. La culture est un formidable vecteur de rapprochement et d’intégration.

Rémy Chételat