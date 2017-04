Le sprint final de la première boucle

Jour J-2… et plus que jamais la bouteille à l’encre pour savoir qui signera de son nom les décrets présidentiels de la République lorsque François Hollande aura posé la plume. Onze prétendants, cinq favoris et quatre qui se détachent dans le sondage publié hier: Emmanuel Macron (24%), Marine Le Pen (23%), François Fillon (18,5%) et Jean-Luc Mélenchon (18,5%), nettement devant le candidat socialiste Benoît Hamon désormais fort en aval (8,5%).

L’ensemble des participants à la course à l’Élysée se sont lancés hier soir dans un contre-la-montre télévisuel en solitaire d’un quart d’heure. Malgré son format inédit, l’émission n’aura certainement pas modifié fondamentalement l’avis des Français. Les indécis, un petit tiers des électeurs, auront peut-être enfin réussi à se forger une conviction.

Car il est bien difficile d’opérer un choix. Quel candidat a le profil pour relever les défis nombreux qui attendent la France? Mais s’abstenir de voter, c’est laisser le champ libre à la désignation du candidat détesté. Dès lors, mieux vaut voter, quitte à le faire sans enthousiasme, par défaut. Certains pourraient aussi voter utile, c’est-à-dire renoncer à soutenir un candidat largué loin derrière le peloton de tête pour appuyer un des favoris et doper son score. La démocratie, c’est pourtant voter pour la personne qui défend les idées qu’on partage.

Surtout si c’est pour appuyer à contrecœur Emmanuel Macron, le plus jeune et le plus consensuel des candidats, dont les initiales se confondent avec celle d’En Marche, son mouvement. Ou Marine le Pen, sulfureuse héritière d’un dangereux parti d’extrême-droite. Ou François Fillon, le candidat mis en examen par la justice qui promet d’être un président exemplaire. Ou Jean-Luc Mélenchon, l’insoumis bolivarien qui s’assagit au fur et à mesure qu’il gagne des points dans des sondages.

Ciel, comme nous sommes soulagés, cette fois comme rarement auparavant, de ne pas être un électeur français!

Rémy Chételat