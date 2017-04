Les manipulateurs d’élections piégés

Le tir de missiles américains sur la Syrie résonne avec une force toute particulière. Il aura notamment surpris Russes et Syriens, qui pouvaient penser avoir les coudées franches puisque les Américains ne faisaient plus du départ du président Bachar al-Assad une priorité. En une semaine, le retournement est complet.

Voilà qui témoigne une fois de plus de l’imprévisibilité du président Donald Trump. Punir dans ces circonstances le régime du président Assad peut réjouir ceux qui attendaient une réponse à l’horrible attaque chimique de Khan Cheikhoun mardi. Mais si Donald Trump continue de réagir à ses émotions, non plus à coup de tweets mais de missiles et sans aucune préparation stratégique, le monde aura des raisons de plus de s’inquiéter.

Et les premiers qui peuvent s’en mordre les doigts sont les Russes. Dire que l’élection de Trump avait été saluée par une salve d’applaudissements à la Douma, le Parlement russe! Voilà ce qu’il en coûte de manipuler une élection aussi importante en Occident. Une ingérence connue de la CIA dès l’été 2016 et destinée à faire élire Donald Trump: la CIA en avait informé des élus américains 10 semaines avant l’élection. Le FBI, qui lui aussi enquête, s’est rallié à cette analyse. Le New York Times rappelait hier encore ces circonstances, avançant que la CIA était au courant plus tôt qu’on ne le croyait.

On sait que le président américain a été particulièrement touché par les images qu’il a visionnées des victimes de l’attaque au gaz. Sa vision du conflit a basculé sans avoir pu démontrer le déroulement des faits avec certitude. L’attaque par des avions du camp Assad est vraisemblable mais si la politique américaine est menée au coup par coup sur tous les fronts, militaires ou économiques, à la moindre image ou au premier tweet dénonciateur, le monde devient encore plus imprévisible. Il va falloir jongler avec Donald Trump. Vladimir Poutine ne s’attendait sûrement pas à ça. Une leçon pour les manipulateurs d’élections.

Georges Maillard