Les Suisses atomisent le nucléaire

Le ciel fait parfois bien les choses. La Stratégie énergétique 2050 a été acceptée hier par le peuple helvétique sous un soleil resplendissant. Comme pour éclairer la voie à suivre en matière de production d’énergie.

Les citoyens helvétiques s’engagent ainsi à réduire la consommation d’énergie et améliorer l’efficacité énergétique. Mais encore à promouvoir les énergies renouvelables. Et, élément capital, la Suisse va sortir du nucléaire.

La décision est historique. Elle ancre dans la loi la fin inéluctable de l’atome: la construction de nouvelles centrales nucléaires est désormais interdite. Et on ne pourra pas exploiter indéfiniment les réacteurs actuels, qui prennent de l’âge, donc deviennent toujours plus imprévisibles. Ce oui est un cadeau pour les générations futures, qui seront débarrassées d’une énergie certes performante mais inquiétante. D’ailleurs, un jour peut-être, la société pourrait bien en vouloir amèrement à ceux qui ont osé au XXe siècle se lancer dans l’exploitation de centrales nucléaires sans avoir une solution sûre pour le traitement des déchets atomiques.

Il ne sera pas aisé pour la Suisse d’organiser cette nécessaire transition énergétique. Atteindre l’objectif demandera une politique volontariste des pouvoirs publics à tous les échelons, notamment en matière d’aides financières aux assainissements. Afin de garantir un approvisionnement en électricité performant, des solutions intermédiaires seront à trouver. Peut-être importera-t-on encore davantage de courant nucléaire français pendant un certain temps. Une révolution, fût-elle énergétique, a toujours quelques contradictions.

La Suisse romande a montré cette fois une conscience plus verte que la partie alémanique. Côté romand, le Jura est le moins enthousiaste. Le phénomène éolien, avec l’implantation malheureuse de certaines turbines alliée à la campagne pour le non de Librevent, explique ce résultat. Plus spécialement aux Franches-Montagnes, district jurassien qui dit le plus petit oui. Dans le Jura bernois en revanche, c’est la patte locale de l’UDC, principale opposante à la révision de la loi fédérale sur l’énergie, qui influence le non de 16 communes sur 40.

Rémy Chételat