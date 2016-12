Moutier, 18 juin 2017: le choix entre deux changements

Un événement politique rare se déroulera à Moutier le 18 juin 2017. Une grande ville choisira son appartenance cantonale: la cité prévôtoise optera entre rester bernoise ou rejoindre sa patrie naturelle, le Jura. L’an 2017 restera donc, dans l’histoire jurassienne, comme un des ultimes repères de la Question jurassienne.

Un événement politique majeur pour la région, comme le Congrès de Vienne en 1815, le plébiscite d’autodétermination du 23 juin 1974 ou encore l’enterrement du 24 novembre 2013, où le Jura bernois, en désaccord avec Moutier, a sèchement refusé de construire un nouvel État fédéral avec le canton du Jura.

Quel que soit le résultat de la votation du 18 juin 2017, la décision marquera un changement fondamental pour Moutier. Contrairement à ce que prétendent les antiséparatistes, la ville n’a pas à choisir entre les dangers de l’aventure jurassienne et la sécurité du statu quo bernois. La réalité, c’est un changement contre un autre changement: une page se tournera, reste à savoir quel nouveau chapitre s’ouvrira.

Si elle s’affirme commune du canton de Berne, Moutier rentrera dans le rang. Ce sera la fin d’un état de grâce que la ville rebelle autonomiste s’est construit à force de tenir tête à la Berne cantonale. Celle-ci, à contrecœur mais au nom de la raison d’État, lui a accordé une attention particulière pour éviter que la ville ne quitte le grand canton. Dès lors, si elle dit non à son rattachement au Jura le 18 juin, l’Ours n’aura plus d’aiguillon autonomiste planté dans la patte. L’état des relations entre la Berne cantonale et Moutier évoluera vers une normalisation qui ne sera pas à l’avantage de la ville, au poids symbolique dans le canton. Berne n’aura plus à ménager Moutier, dont le peuple aura choisi son camp.

Dans le cas contraire, Moutier peut espérer une attention fraternelle des Jurassiens, qui se réjouissent sans faux-semblants d’accueillir la Prévôté. Personne n’osera maltraiter la nouvelle venue. D’autant que les engagements pris par l’État jurassien envers Moutier seront tenus sur le long terme, il y va de la crédibilité du canton. Le Conseil exécutif en revanche, qui martèle bruyamment les acquis actuels de Moutier en termes d’implantations administratives cantonales bernoises, se garde étonnamment de donner la moindre garantie pour l’avenir, y compris pour l’hôpital. À ce jour, Moutier connaît mieux l’avenir que lui réserve le canton du Jura, que ce qui l’attend vraiment en restant dans le canton de Berne.

Les rapports des experts neutres ainsi que l’offre à Moutier faite par l’État jurassien prouvent qu’un oui au transfert dans le canton du Jura n’aura pas d’impacts matériels et financiers négatifs pour les Prévôtois. Au contraire. La confiance devrait régner. Devrait, car le camp probernois attise les peurs qui accompagnent toutes perspectives de changement. Les antiséparatistes exploitent déjà les incertitudes et inventeront d’autres inquiétudes pour déstabiliser la population.

La confiance doit l’emporter sur la peur. Mais le vote des Prévôtois ne sera pas qu’un vote de raison, il sera surtout une affaire de cœur, d’identité. Suis-je Jurassien ou Bernois? Telle est la question du 18 juin. Et inutile de fuir en criant qu’on se sent Jurassien bernois. Le Jura bernois constitue certes une unité administrative du canton de Berne, mais il ne forme pas une identité à proprement parler. À quoi ressemble le drapeau du Jura bernois? Il a deux faces: le drapeau jurassien pour les autonomistes et l’ours de Berne pour les antiséparatistes.

Notre vœu politique pour 2017 est donc que Moutier décide, démocratiquement, sereinement, à la loyale, de rejoindre le canton du Jura. Sa place est là. C’est aux Prévôtoises et aux Prévôtois d’en décider après s’être intéressés à cette question, qui n’a rien de futile ou de démodé.

Mais il y a plus important que la politique: la santé et le bonheur. Alors, au seuil de l’an neuf, nos meilleurs vœux à toutes et tous, de Prévôté et d’ailleurs, et plus spécialement à vous fidèles abonnés, annonceurs et lecteurs du Quotidien Jurassien. Que l’an 2017 vous soit agréable et qu’il exauce vos souhaits les plus chers.

Rémy Chételat