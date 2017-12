Moutier derrière, Moutier devant

Le coup d’œil dans le rétro 2017 offre une vue peu réjouissante du monde, plombé par des soucis climatiques, des embrouilles politiques, des turbulences économiques. Passent aussi les images de ces migrants en quête d’une vie meilleure, des actes terroristes ou encore des affaires de harcèlement sexuel, mèche allumée à Hollywood avec des détonations en chaîne jusque sous la Coupole fédérale. L’an qui s’achève laisse heureusement de meilleurs souvenirs. Dont celui de l’événement qui a fait vibrer la région jurassienne le 18 juin: l’émancipation de Moutier, dont le transfert dans le canton du Jura occupera l’actualité l’année prochaine.

Moutier ville jurassienne! Quel combat, quelle émotion et quelle fête pour couronner cette victoire historique. Les jeunes, pour la plupart desquels la Question jurassienne sentait la naphtaline, s’y sont soudain intéressés. La Confédération a scruté le scrutin de Moutier avec une attention exceptionnelle. Ce qui apparaissait comme un excès de zèle politico-administratif helvétique s’est révélé finalement utile, vu les recours, toujours pendants, déposés par quelques antiséparatistes incapables d’admettre leur défaite.

Le combat de la séparation de Moutier avec Berne est terminé, celui de son rattachement au Jura commence. Il faudra là aussi savoir convaincre, car rien ne sera simple: administration, écoles, hôpital… Le travail sera considérable, technique, juridique, diplomatique. Les crispations seront inévitables et tout retard compliquera le transfert effectif de Moutier dans le canton du Jura le 1er janvier 2021, pour le début de la prochaine législature cantonale. La venue de Moutier donnera un second souffle bienvenu au canton du Jura, que la Suisse a accepté dans l’alliance fédérale le 24 septembre 1978, il y aura donc quarante ans l’automne prochain.

Berne et Delémont devront savoir prendre de la hauteur, en veillant d’abord au respect des Prévôtois, qui ont démocratiquement et souverainement décidé de changer de canton. La ville de Moutier ne mérite pas d’être punie par Berne pour son choix du 18 juin. La récente décision du Grand Conseil de subordonner le transfert de la cité au retrait des articles 138 et 139 de la Constitution jurassienne constitue une vicieuse entrée en matière. Ce marchandage est incongru, les accords passés entre gouvernements avant les votations en cascade ne prévoyaient rien de cela. Faut-il voir dans cette expression de mauvaise humeur revancharde le souhait de donner une victoire symbolique aux perdants du 18 juin? Offrir cette fugace jouissance aux antiséparatistes du Jura bernois, emmenés par l’UDC, fait prendre un grand risque à Berne. Ce caprice antijurassien pourrait, au grand dam des probernois allergiques au seul énoncé de son nom, relancer la Question jurassienne! Donc justifier un grand retour au front du Mouvement autonomiste jurassien, alors que les votes communalistes signent en principe la fin institutionnelle de la Question jurassienne.

Les négociations entre les deux cantons doivent être dépassionnées. Un état d’esprit franc et constructif au plus haut niveau encouragera les Prévôtois à se réconcilier entre autonomistes et antiséparatistes et travailler pour l’avenir de la cité. Le climat s’est apaisé depuis l’été dernier, mais Moutier reste divisé. Comme d’ailleurs les populations de Belprahon et Sorvilier, communes qui ont choisi de rester bernoises en septembre, à un souffle de voix dans le premier village.

Tous les Prévôtois sont bienvenus dans le Jura. Le temps aidera à panser les plaies, la confiance à surmonter la peur du changement. Les Prévôtois inquiets de devenir citoyens jurassiens doivent se souvenir qu’après le 23 juin 1974, l’immense majorité des antiséparatistes domiciliés sur le territoire de ce qui allait devenir le canton du Jura n’ont pas déménagé; ils y vivent toujours et ont, pour certains, accédé aux plus hautes fonctions de la République.

Deux mille dix-huit se profile. Cette année revêtira un caractère particulier pour Le Quotidien Jurassien, qui célébrera son 25e anniversaire. L’environnement n’a jamais été si difficile pour la presse écrite, ce que les politiciens oublient souvent dans leurs considérations sur l’initiative – excessive – No Billag, soumise au peuple le 4 mars. Dès lors votre fidélité, chers abonnés, chers annonceurs, nous est plus que jamais précieuse, indispensable à la poursuite de nos activités. Nous nous réjouissons de vous accompagner en 2018, année que nous vous souhaitons bienveillante et riche d’heureuses surprises.