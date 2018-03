No excès

Le peuple suisse n’aime ni l’excès ni l’extrême. Raisonnable, il a rejeté l’ultralibérale et destructrice initiative No Billag. Peinant à imaginer ce que serait le paysage médiatique audiovisuel helvétique sans aide financière de la Confédération, les citoyens ont préféré jouer la prudence qu’avec le feu. Tant mieux pour la solidarité confédérale!

Le non sorti des urnes hier est plus net qu’attendu. Surtout, les communautés linguistiques ont montré qu’elles sont sur la même longueur d’onde, une rare unanimité dans la diversité helvétique. Le résultat contraste clairement avec le petit oui à la loi fédérale sur la radio et la télévision, qui avait obtenu l’aval du peuple d’un souffle en juin 2015. Une initiative moins excessive, qui serait allée dans le sens d’une diminution de l’aide financière, au risque d’obliger la SSR à réduire quelque peu son imposante voilure, aurait certainement connu un destin différent. Une redevance à 200 francs par exemple, comme le suggérait le contre-projet de l’UDC, n’aurait pas provoqué l’effet épouvantail de No Billag.

Extrêmement fébriles au début d’une campagne virulente, les radios et télévisions du pays, qui vivent dans une large mesure grâce à l’argent public, sont soulagées. La SSR en particulier. L’institution audiovisuelle helvétique ne sort néanmoins pas renforcée du non à No Billag. Comme elle l’a promis, la SSR ne pourra faire l’économie de diverses réformes. Il y aura un après-No Billag, malgré le refus du texte. Comme le Service civil a émergé après le refus de l’initiative iconoclaste qui demandait la suppression de l’armée suisse, en 1989.

Il en ira de même pour l’aide de la Confédération aux médias. Le peuple a souligné hier qu’une contribution financière de la Confédération était indispensable pour disposer d’une information de qualité, vecteur indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Le débat autour de l’information de service public a clairement mis en évidence que la presse écrite était le parent pauvre de la politique fédérale d’aide aux médias, alors que tous les acteurs médiatiques convergent vers l’information sur des supports numériques.

Cette inégalité mérite d’être corrigée. Le rôle de service public joué par les journaux doit être reconnu et soutenu. Au risque de voir disparaître les titres de presse écrite, leur diversité pour le moins.

Rémy Chételat