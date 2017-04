No man’s land?

Au vu des forces en présence (5 autonomistes sur 24 membres), la prise de position du CJB est logique. Certains la trouvent déplacée? Pas sûr toutefois qu’il faille s’escrimer à savoir si le CJB est vraiment légitimé à s’exprimer sur le vote des Prévôtois. Finalement, ce n’est qu’un avis parmi d’autres, qui ne figurera même pas dans le matériel de vote des ayants droit.

Ce qui est important en revanche, c’est que les Prévôtois, seuls maîtres de leur destin, prennent en compte tous les éléments pour se forger une opinion. A ce titre, ils ne sauraient se contenter de la liste des acquis (ne dit-on pas que rien n’est jamais acquis?) dressée tant par le Gouvernement bernois que le CJB pour tenter de les convaincre de rester Bernois.

On ne contestera pas que les associations sportives de la ville ont bénéficié de 165 000 fr. de subventions en 2015 ou que le canton a soutenu la rénovation de «X» bâtiments historiques. Reste qu’à entendre le Gouvernement et le CJB, on croirait qu’une fois la Roche Saint-Jean passée, c’est le no man’s land! Exit les subventions, les emplois, les écoles? Allons donc.

Le CJB l’avoue: il ne s’est pas intéressé à ce que pourrait être l’avenir de Moutier dans le canton du Jura. Des experts neutres, eux, l’ont fait. Et leur verdict est clair: il n’y a pas plus de risques pour les Prévôtois de changer de canton que de rester Bernois. A ceci s’ajoute l’offre, solide, du Gouvernement jurassien. Gageons que les citoyens de Moutier, le 18 juin, s’en souviendront et ne se laisseront pas simplement aveugler par la peur que tentent de leur insuffler certains esprits chagrins.

Céline Lo Ricco Châtelain