Offices postaux en voie de disparition

Par rapport aux prédictions syndicales de janvier, le canton du Jura sort moins déchiré qu’annoncé de la grande machine de redistribution postale. Pourtant, derrière le plan dévoilé hier par La Poste, se trame un futur certainement sombre pour les bureaux de poste, le service public et l’emploi dans la région.

Là où La Poste parle de «développement», il convient d’y voir au mieux un redimensionnement du réseau postal. Voire un démantèlement. Si la moitié de la trentaine d’offices postaux jurassiens sont sauvés, ce n’est que jusqu’en 2020. Les autres, en sursis, auront de la peine à faire admettre leur existence.

La raison est simple: le changement d’habitudes des gens. Quand vous êtes-vous déplacés pour la dernière fois à La Poste et dans quel but? Il est loin le temps où chacun passait régulièrement par le bureau de poste pour effectuer ses paiements ou déposer du courrier. La révolution internet est passée par là, comme aux guichets des banques ou des gares.

On ne peut reprocher à La Poste de s’adapter à cette évolution du comportement des clients. Sauf qu’à trop vouloir anticiper l’avenir, le Géant jaune oublie le présent de nombreuses personnes. Des gens d’un certain âge le plus souvent, qui continuent à vouloir faire leurs paiements à La Poste. L’option médiane de collaboration entre la poste et un commerce local est la moins mauvaise solution pour servir ces gens-là.

Le flou qui entoure la notion de service public embrume la mission de La Poste. Qu’attend la Confédération de cette société anonyme de droit public: des bénéfices, comme certains actionnaires en demandent à une entreprise, ou assurer un service public de qualité et de proximité, qui a un coût mais offre de l’emploi?

L’avenir du réseau postal glisse des mains des pouvoirs publics. Au final, c’est La Poste qui décide, les oppositions locales restent toujours ou presque lettre morte. Les bureaux de poste disparaîtront des campagnes: il est temps de montrer ceux qui restent aux enfants!

Rémy Chételat