On peut rêver...

Est-ce l’indigestion finale? Quand la Coupe du monde a passé de 16 à 24 équipes, puis à 32, nous avons râlé. Quand la Ligue des champions, suivie comme son ombre par l’Europa League, a développé ses tentacules et a passé de l’élimination directe à des phases de groupes, nous avons encore râlé.

Et pourtant: le ballon roule toujours! Plus que jamais même, s’il faut en croire la belle – mais peut-être pas trop saine – unanimité avec laquelle le Conseil de la FIFA a opté pour l’opération mammouth...

Football sport-roi, sport universel. Oui, et dès lors, son développement passe aussi, logiquement, par une distribution plus correcte du magot Coupe du monde. L’Europe, à ce jour, tient 40% des tickets. Dans la version nouvelle, à 48 équipes et selon les premiers bruissements en provenance des bureaux de Zurich, elle bénéficierait aussi de places supplémentaires et en tiendrait encore le 33%. C’est toujours beaucoup! Mais l’Europe, dans une configuration à 32 équipes, celle d’aujourd’hui qui nous semblait suffire, n’était visiblement pas prête à lâcher son ballon, hélas.

La Coupe du monde explose donc encore une fois. Et il faudra prendre le bon dans cette mutation. Les équipes n’auront plus que deux matches à jouer à coup sûr. Vaudra-t-il encore la peine d’organiser des camps de préparation ultra-méthodiques de plusieurs semaines qui vous tuent la spontanéité et l’envie? Le Danemark, champion d’Europe surprise en 1992, avait été repêché in extremis (guerre en Yougoslavie) et avait apporté une belle bouffée d’air frais au tournoi de Suède. On peut rêver...

L’Afrique et l’Asie, c’est une bonne chose, auront l’occasion de présenter plus de facettes de leur football. On peut rêver qu’elles se lâchent enfin! Et puis ces groupes de trois, au départ, devraient proposer des matches un peu plus explosifs. Au conditionnel...

À l’arrivée, l’Allemagne sera toujours dans le dernier carré et tout le monde aura compris que le seul bénéficiaire assuré, ce matin, d’un avenir plus radieux, est le compte en banque de la FIFA. Mais bon. Le foot échappe au pire. On aurait pu nous imposer les changements volants...

Christian Moser