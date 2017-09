Plus ça augmente, plus on en veut

C’est une nouvelle hausse sensible des primes maladie que les Suisses et les Jurassiens vont connaître en 2018. Le conseiller fédéral Alain Berset a beau revendiquer une pression de ses services sur les assureurs pour qu’ils tiennent compte de la révision du Tarmed et atténuent leurs hausses de primes: depuis la dernière votation fédérale sur la création d’une caisse maladie publique, refusée en 2014, les paliers de hausses sont plus importants que durant les cinq années précédentes.

Ce qu’il y a de vicieux, c’est que l’on finit par s’adapter à ce rythme de hausses incessantes. Avec un effet particulièrement pervers: puisqu’on paie, on consomme. Tout le monde y contribue: les prestataires de soins qui veulent augmenter leur chiffre d’affaires mais aussi les assurés qui en veulent pour leur argent. Plus ça augmente, plus on en veut. Et pour ceux qui ont fini de payer leur franchise, celle de base et les 10% de participation jusqu’à concurrence du montant prévu, on en rajoute encore hardiment, vu que c’est les autres qui paient!

Le fait que tous les participants accusent les autres en dit long sur la maladie qui affecte le système de santé suisse, et l’incapacité à la maîtriser. On en est réduit à tenter de corriger quelques effets particuliers. Ainsi le Parlement jurassien, avec l’initiative cantonale qu’il a approuvée, visant à corriger l’effet pervers du tourisme vers les primes les moins chères, qui impose aux caisses maladies les plus avantageuses de renflouer leurs réserves. Il y en a trop, de ces effets pervers qui empêchent la concurrence entre les caisses de fonctionner vraiment. Le système est tellement complexe que lorsque l’on agit sur un facteur, on ne sait jamais ce que cela peut générer sur d’autres.

Côté population et assurés, il y a aussi des données étonnantes à clarifier. Pourquoi les Jurassiens, si proches d’une nature qui devrait leur faire du bien, sont-ils de tels consommateurs de soins, ainsi que l’a révélé cette semaine une étude comparative sur l’hospitalisation dans les cantons romands? Une réflexion globale s’impose et les états généraux prévus dans le Jura le 23 novembre avec Alain Berset vont tomber à point nommé.

Georges Maillard