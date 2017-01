Point final

L’éditeur de L’Hebdo a décidé de tourner la page: la publication cessera définitivement dans une décade. Une disparition qui signe un regrettable nouvel appauvrissement du paysage médiatique helvétique.

Certes L’Hebdo avait au fil des années perdu de sa superbe. Le magazine ne ressemble plus à ce qu’il était à ses débuts: moins de journalistes donc moins de contenu, moins de pages rédactionnelles et publicitaires, moins de flammes et de flamboyance aussi qu’à la grande époque des années quatre-vingt.

L’Hebdo est mort asphyxié par un manque de revenus publicitaires et des ventes du magazine, qui était en déficit chronique depuis plus d’une décennie. La logique économique a incité l’éditeur d’abandonner une publication noyée dans les chiffres rouges. On aurait aussi pu imaginer qu’il tente de réinventer L’Hebdo. Il a au contraire estimé que les magazines d’information sont condamnés. Dommage.

Cette disparition affaiblit la pluralité de la presse et la diversité des opinions. Sa suppression constitue un affaiblissement pour la Romandie, auquel on n’est guère sensible à Zurich et encore moins en Allemagne, dans les hautes sphères de Ringier Axel Springer. Le rayonnement de la Suisse romande souffrira de l’extinction de L’Hebdo, dont la voix portait et comptait. Une région qui perd son journal perd de son existence et sa notoriété en souffre.

Le rapprochement de L’Hebdo et du Temps, deux publications appartenant au même éditeur alémanique, laissait augurer des bouleversements pour ces deux titres d’envergure romande. D’autant que le contexte actuel est très difficile pour la presse écrite: le marché publicitaire se réduit comme peau de chagrin, les lecteurs cherchent à s’informer gratuitement, notamment sur les sites et plates-formes numériques de médias électroniques qui reçoivent de l’argent public de la redevance pour faire non plus uniquement de la radio ou de la TV mais de la presse écrite en ligne.

Ose-t-on affirmer que L’Hebdo a été sacrifié par l’éditeur pour sauver Le Temps, concerné aussi par des restructurations? À l’évidence, la mort du magazine offre dans l’immédiat un supplément de vie au quotidien. Espérons pour longtemps.

Rémy Chételat