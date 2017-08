Poussière ou confetti

Suivre Moutier ou non? Telle est l’épineuse question à laquelle sont confrontés les Renards, habitants de Belprahon. La réponse qu’ils apporteront par les urnes le 17 septembre aura un impact important sur l’avenir de leur petit village pris entre deux feux.

Celui de Moutier d’abord, cité-centre qui a fait le choix de réaliser sa destinée jurassienne le 18 juin dernier. Celui des autres communes du Grand Val ensuite, engagées sur la voie d’une fusion qui a dès le départ laissé sceptique les citoyens de Belprahon.

Prétendre que le village deviendrait une vulgaire banlieue de Moutier en cas de oui prête à sourire. Cette même ville de Moutier dépeinte par l’UDC Jura bernois comme un «confetti géographiquement incongru» au lendemain du vote du 18 juin, et qui deviendra pourtant la deuxième commune du canton du Jura.

Et Belprahon dans tout ça? Isolé de Moutier en cas de non, coupé du Cornet si la fusion se réalise, le village ne serait que poussière aux confins du canton de Berne, comme l’ont souligné hier les membres du comité «Belprahon dit oui». Poussière ou confetti. La nuance est de taille.

La courte campagne qui s’ouvre jusqu’au 17 septembre n’aura rien de comparable à celle du 18 juin à Moutier. Petite localité de 300 habitants, Belprahon cultive un esprit villageois empreint de respect. La population y vit paisiblement, sans que la moindre tension n’ait été mentionnée pour l’heure. La prudence des autorités communales, volontairement absentes des débats, y est sans doute pour beaucoup.

Un intense travail de conviction débute mais la marge de manœuvre sera assurément faible. En témoigne le résultat du vote du 24 novembre 2013 pour la création d’un nouveau canton. Rappelons qu’une égalité parfaite était sortie des urnes (110 oui contre 110 non) avec une participation déjà exceptionnelle de 89,4%. Quatre ans plus tard, la question n’est plus la même. Et les Renards devront cette fois-ci choisir leur tanière. Pour de bon.

Olivier Zahno