Recentrage sur la qualité. Et l’innovation

Des visages fermés. Des costumes sombres. Des exposants en moins grand nombre, deux cents de moins. L’édition du centenaire de Baselworld est inaugurée ce jour dans un climat particulier. «Les vents contraires ont écarté de la branche les opportunistes, provenant en premier lieu de la mode», déclare sans pitié Eric Bertrand, président des exposants.

Depuis 20 mois, les marchés ne répondent plus comme avant. On pensait que la grande décrue serait derrière en ce début d’année. Les chiffes des exportations pour le mois de février publiées mardi (recul de 10%) sont un coup de massue pour la branche.

«Restons optimistes», martèlent néanmoins les patrons, à l’instar de François Thiébaud, chez Tissot. À défaut de la quantité, les dirigeants mettent en exergue la qualité de la production helvétique avec le renforcement bienvenu du Swiss made. Cette qualité a un prix. Or, dans le même temps, un combat acharné se l ivre sur les prix des montres.

La présence à Bâle du géant coréen de l’électronique Samsung fait beaucoup jaser. L’Américain Intel avait déjà planté un drapeau au cœur de la halle 1 ces dernières années. L’horlogerie va-t-elle progressivement reculer face à ces nouveaux acteurs? Un retour aux sources peut être instructif: la Foire suisse des échantillons, comme le salon s’appelait à ses débuts en 1917, n’exposait pas seulement des montres. Elle présentait aussi des tissus, des machines-outils, des fromages et des produits agricoles. Alors pourquoi pas réserver un espace dédié aux produits connectés? Les dirigeants de la foire s’y refusent encore.

Les produits innovants, dont les montres connectées, ne tueront pas l’horlogerie pour autant qu’elle aussi se montre plus innovante. Les marques à pouvoir se «contenter» du seul luxe sont rares (Rolex, Patek, Breguet, etc.). Longines et Tag Heuer, pour citer deux poids lourds régionaux, semblent l’avoir compris. Et tous deux font état de bons retours des marchés.

Jacques Chapatte