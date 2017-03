Repenser l’aide plutôt que la redevance

La redevance radio-TV a réussi son premier examen hier matin devant le Conseil des États, qui a balayé l’initiative visant à la supprimer. Les ondes seront plus électriques la semaine prochaine au Conseil national, plus hostile à la SSR. La droite alémanique est spécialement r emontée. Le peuple, qui n’a accepté que du bout des lèvres la généralisation de la redevance en juin 2015, tranchera.

L’initiative «No Billag», qui vise à supprimer la redevance, pourrait s’appeler «No SSR». La disparition de la redevance signerait celle de ses programmes. Chaque année, une lourde somme d’argent public (plus de 1,3 milliard de francs) est consacrée au financement des chaînes radio et TV, celles de la SSR surtout mais aussi, en partie, les radios et télévisions locales.

Les initiants veulent abattre ce qu’ils considèrent comme un «quasi-monopole» de la SSR, qui fausse la concurrence avec les autres médias. Leur initiative s’inscrit dans la vaste fronde menée ces dernières années contre la radio-TV helvétique, en Suisse allemande surtout où la SSR est plus critiquée qu’en Romandie.

La Suisse mérite un service public de qualité, indispensable à une bonne information. Cela contribue à un sain exercice de la démocratie et aide à la cohésion du pays.

Encore faut-il déterminer quels médias sont concernés. Le travail de la plupart des journaux d’information relève du service public. Ils ne bénéficient pourtant pas de l’argent de la redevance, contrairement aux radios et télévisions nationales et régionales qui leur font toujours davantage concurrence en faisant de la presse écrite en ligne. Comme elles disposent d’argent public, leur contenu peut être mis en libre accès alors que les journaux doivent vendre leurs informations pour pouvoir vivre. Surtout que la publicité est en forte décrue et que les insertions en ligne migrent vers les géants Google ou Facebook, qui se taillent la part du lion.

La révolution numérique chamboule le paysage médiatique helvétique. Il est temps, il est urgent d’intervenir. La Suisse serait mieux inspirée de repenser non pas le bien-fondé d’une indispensable redevance, mais la manière de la partager. La Confédération doit redéfinir son aide à l’ensemble des médias. Et pas seulement des médias électroniques.

Rémy Chételat