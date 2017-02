RIE III, un duel dans le brouillard

La troisième réforme de l’imposition des entreprises suscite un débat mordant, alors que le dossier est d’une rare complexité et son issue fort incertaine. Le votant aura à décider qui dans ce duel mérite sa confiance...

Est-ce le bretteur de droite, qui s’escrime pour le oui à la RIE III afin de défendre l’attractivité de la Suisse et préserver les rentrées fiscales et l’emploi? Ou celui de gauche, qui ferraille pour le non en dénonçant des combines fiscales opaques et une arnaque aux dépens de la population?

La Suisse est contrainte, sous la pression internationale, de supprimer les statuts fiscaux spéciaux offerts aux sociétés qui sont principalement actives à l’étranger. La réforme vise à mettre ces entreprises sur un pied d’égalité avec les suisses. Les premières paieraient davantage d’impôts sur leur bénéfice alors que les secondes verraient leurs charges fiscales s’alléger. Mais en supprimant le privilège fiscal qui avait contribué à attirer une entreprise sur son territoire, la Suisse prend le risque de l’inciter à filer sous d’autres cieux. Où? Là où les conditions-cadres, dont la fiscalité n’est pas la moindre, sont meilleures. Fâcheux résultat pour l’économie suisse: perte de recettes fiscales et d’emplois directs et indirects.

D’où la confection par les Chambres fédérales d’une réforme qui offre aux entreprises concernées des outils d’optimisation fiscale. Un scandale pour la gauche. Et même au-delà: l’ancienne conseillère fédérale bourgeoise Eveline Widmer-Schlumpf est sortie de son habituelle réserve pour fustiger les généreuses mesures compensatoires de la RIE III.

Les cantons de leur côté doivent chercher à amortir l’impact sur les finances publiques de la baisse globale des rentrées fiscales des sociétés. Dans le Jura, où le Gouvernement s’est évertué à chercher une application équilibrée de la RIE III, il est par exemple prévu de faire participer les entreprises au financement des crèches. Et de ne pas augmenter la pression fiscale sur les personnes physiques. Fédéralisme helvétique oblige, la situation est différente dans chaque canton. La réforme aurait également des répercussions financières pour les communes et les paroisses.

La RIE III n’est pas parfaite. Mais elle a le mérite de corriger le système actuel discriminatoire entre entreprises. Son application recèle néanmoins des zones d’ombre, des inconnues qu’exploitent les opposants. Une nouvelle mouture plus consensuelle, où la droite du Parlement aurait la main plus légère avec ses ingrédients, serait-elle plus digeste? On le verra en cas de refus le 12 février, car il faudra alors trouver une autre recette. Mais jamais on ne fera d’omelette, fût-elle fiscale, sans casser des œufs.

REMY CHETELAT