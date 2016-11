Sortir quand même

La Suisse n’a pas d’atome crochu avec la précipitation. Le refus de l’initiative «Sortir du nucléaire» ne doit pas être interprété comme un encouragement à l’exploitation illimitée de l’énergie atomique en Suisse. Le pays a dit non pour se laisser du temps. Le temps de planifier une transition sans heurts du nucléaire vers les énergies renouvelables.

L’adhésion que l’initiative des Verts a suscitée au plan fédéral (45,8%) constitue un signal fort qui devrait encourager les autorités à prendre résolument le virage vers la production d’énergies propres. Un tel programme demande du courage politique et des moyens financiers. S’il suit cette ligne et continue à faire confiance au Conseil fédéral, le peuple suisse devrait dès lors soutenir avec vigueur la stratégie énergétique du Conseil fédéral, combattue par un référendum lancé par l’UDC.

Le principal argument des opposants à l’initiative n’était pas sur le fond mais bien sur la manière de tirer la prise nucléaire: la crainte qu’une fermeture précipitée des centrales nucléaires suisses provoque un chaos énergétique dans le pays. La peur de manquer d’électricité a été plus forte que la peur du nucléaire, une énergie qui effraie lorsque l’on songe aux accidents atomiques et à la gestion des déchets. Les centrales resteront en activité autant que la sécurité apparaîtra assurée, mais leur extinction est désormais inéluctable. La décision d’hier est donc moins un vote de confiance pour les centrales nucléaires qu’une défiance envers la précipitation d’une sortie accélérée, une attitude qui ne correspond ni à la mentalité ni au fonctionnement politique de la Suisse.

La Suisse marche vers la fin du nucléaire parce que les mentalités ont évolué. En mai 2003, une initiative similaire n’avait récolté qu’un peu plus du tiers d’avis favorables à une sortie de l’énergie atomique (33,7%) et tous les cantons s’étaient opposés. L’idée a progressé: 12 points de mieux en treize ans, c’est remarquable. Le Jura avait dit non à 58% en 2003; il a dit hier oui à une sortie du nucléaire dans une proportion presque identique (57,5%). Le Jura bernois en revanche reste sur le non, mais du bout des lèvres (50,9%), avec des écarts de mentalités spectaculaires: à l’instar du canton du Jura, Moutier a voté oui à 53,3%, tandis que Champoz, fief agrarien, disait non à 94,3%.

Des cantons romands, seuls Fribourg et le Valais, bilingues, ont penché vers le refus. Les Bâlois se sont distingués, exprimant leur attachement à la cause environnementale et leurs légitimes soucis en tant que voisins de réacteurs nucléaires argoviens, soleurois ou alsaciens. Un combat qui parle aux Jurassiens.

REMY CHETELAT