Un budget presque équilibré. Presque…

Le plan financier 2017-2021 et le budget 2017 de la République et Canton du Jura étaient très attendus, dans un contexte d’incertitudes économiques et de maîtrise des charges de plus en plus difficile. Le résultat, c’est un budget presque équilibré pour l’année prochaine. Au prorata de la population, si on était aussi mal que Neuchâtel, c’est un déficit de 28 millions que l’on aurait, au lieu de 5,5 millions...

Le plan financier prévoit un déficit chaque année jusqu’en 2021, avec un maximum de 5,7 millions en 2019. Bien sûr, on peut rêver mieux. Aux comptes 2015, des montants inespérés, notamment de la BNS (9 millions) et de l’amnistie fiscale (8,5 millions) ont permis de constituer une réserve de 17 millions, dans laquelle on pourra puiser, 5 millions en 2017. L’amnistie fiscale est du passé mais la BNS peut nous réserver une bonne surprise. On peut aussi espérer une croissance meilleure que prévu de l’économie, avec des impôts à la clé.

Mais on parle plutôt d’incertitudes pour ces prochaines années. Il y a la conjoncture économique incertaine, déjà mentionnée. On ignore toujours ce que sera la réforme de l’impôt des entreprises dans le canton du Jura. Ce qui est sûr, c’est que les entreprises paieront moins d’impôts. Visiblement, on marche sur des œufs et il s’agit d’en casser le moins possible. Pas sûr cependant que les patrons apprécient cette incertitude prolongée.

Pas sûr non plus que la fonction publique apprécie de passer à la caisse une fois de plus, tandis que les entreprises paieront moins. Le sacrifice demandé, à hauteur de 1,5% des salaires en moyenne, n’est pas démesuré, alors que l’état se bat pour rester à l’équilibre. Mais le rôle des syndicats est de défendre les plus modestes, et la diminution linéaire ne correspond pas à leur idéal. Hier, la Coordination des syndicats de la fonction publique a dit sa préférence pour une contribution de solidarité à taux progressif.

La recherche de l’équilibre, pour réussir, doit passer par la négociation avec les partenaires sociaux. Mais cela prend du temps et la mise en œuvre des solutions compliquées encore plus. Le travail n’est pas terminé. Il vaudrait mieux éviter de suivre l’exemple neuchâtelois.

GEORGES MAILLARD