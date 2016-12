Un engagement solennel, pas des promesses de cantine

Les bonnes nouvelles se suivent pour les autonomistes prévôtois. En septembre, les données factuelles contenues dans les rapports d’experts neutres plaidaient pour un transfert de Moutier. Hier, la publication de l’offre du Gouvernement jurassien leur donne également du bon grain à moudre, des arguments forts pour faire campagne en vue de la votation du 18 juin 2017. Les Prévôtois attendaient avec impatience la proposition jurassienne. Elle a de quoi les séduire, du moins les rassurer. Au plan des emplois administratifs cantonaux, le transfert apporterait un bénéfice. Plus important encore, le gain d’influence dont disposerait Moutier. Dans le Jura, la cité jouerait un rôle central; elle serait la deuxième ville en importance plutôt que la vingtième, peu écoutée et encore moins entendue sur les bords de l’Aar. Les intentions jurassiennes concoctées par le Gouvernement seront soumises au Parlement qui, d’ici le printemps prochain, les discutera, les amendera, les adoptera solennellement. Le document final destiné aux Prévôtois aura la légitimité d’un acte d’état. Une offre crédible et équilibrée, dont la teneur correspond à l’importance du rayonnement de Moutier dans le Jura. Les engagements pris par le canton sont raisonnés et raisonnables. Et ils seront respectés si la ville devient officiellement jurassienne. Il ne s’agit pas de promesses de cantine. La perspective d’une délocalisation de services de l’administration jurassienne à Moutier générera fatalement certains mécontentements dans la République. Delémont, ville voisine de Moutier, consentira sans renâcler à l’essentiel des sacrifices. Les deux autres districts sont nettement moins touchés par la perte d’emplois cantonaux, celui de Porrentruy est particulièrement préservé. La fibre patriotique des Francs-Montagnards saura leur faire admettre le déménagement de la Section des personnes morales du Service des contributions à Moutier. De toute manière, l’efficacité de l’administration plaide pour le regroupement du fisc cantonal sous un même toit. La réforme des institutions proposée pourrait en revanche susciter certaines crispations dans quelques cuisines politiques de la campagne jurassienne. Après une période transitoire durant laquelle Moutier formerait une circonscription propre disposant de sept députés sur soixante, la création d’un cercle électoral unique sur territoire cantonal sonnerait la fin des districts. Vu la taille du canton, ce découpage électoral apparaît opportun et atténuerait l’esprit de clocher, si néfaste parfois au développement du canton. La ville de Moutier sait qu’elle est bienvenue dans le Jura. Son transfert lui serait bénéfique et il offrirait aussi au canton bientôt quadragénaire l’occasion de rénover la Maison jurassienne. Gagnant-gagnant.