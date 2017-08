Un été avec l’US Montfaucon

Il est d’usage d’associer la notion de magie à la Coupe de Suisse. L’édition 2017-2018, qui s’ouvre aujourd’hui avec la tenue du premier tour de son tableau principal, offrira peut-être cet état d’enchantement à trois clubs jurassiens.

Ce samedi nous propose une véritable fête du football, d’abord à Bassecourt, où le FC Lugano est attendu de pied ferme, mais aussi à Wängi, dans le pays thurgovien, là où les SRD sont conviés à l’enseigne de ce premier tour, et au Stade du Péché de Montfaucon.

Depuis le 30 juin, Le Quotidien Jurassien a pris le pari de suivre la formidable aventure d’une bande de copains, fidèles et braves représentants du football des talus, appelés à se mesurer au grand Neuchâtel Xamax FCS. Avec sérieux, avec application, les joueurs de l’entraîneur Zouzou, qui militent en cinquième ligue, ont préparé cette rencontre presque comme des pros, mais surtout sans jamais se prendre la tête. Cette formidable épopée estivale nous rappelle l’essentiel: l’amour du sport n’a pas de prix. Loin des 222 millions d’euros qui ont entouré le transfert de la star Neymar, il existe dans notre coin de pays des sociétés sportives, indispensables à la cohésion du tissu collectif. Ces clubs sont engagés dans la formation, intègrent les migrants, se racontent en troisième mi-temps et n’ont que le jeu comme ambition. L’US Montfaucon du président Denis Chaignat, élu club le plus fair-play du pays, en est un digne ambassadeur, lui qui a fait du respect un élément central de son développement. C’est l’essence même du jeu. C’est ce football qu’il faut continuer à aimer. Puisse la fraîcheur transmise par ces Taignons «d’en bas» apporter un vent de folie sur le football jurassien.

Raffi Kouyoumdjian