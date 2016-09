Un imposant vaisseau de la formation

L’immeuble Strate J marque le paysage delémontain, comme il marque celui de la formation dans le Jura. Une belle image. En offrant une place stratégique au canton dans le réseau romand des hautes écoles, ce bâtiment aux allures de vaisseau embarque le Jura vers de nouveaux horizons de formation.

Un vaisseau qui par ailleurs irrigue de la sève du savoir les futurs professionnels de la santé, de l’économie, de l’ingénierie et de l’enseignement.

Inauguré officiellement hier, ouvert au public ce jour, le nouveau campus de formation tertiaire est tout à fait extraordinaire pour la région. De par son envergure, qui modifie le paysage urbain delémontain et offre du huitième étage de la tour un superbe coup d’œil sur la gare, la ville et les alentours. Extraordinaire aussi de par sa vocation: un haut lieu d’études porteur d’avenir et de développement pour le Jura qui cherche à se profiler comme pôle d’innovation et entend offrir davantage d’emplois dans le secteur tertiaire. C’est une aubaine pour la jeunesse de la région, qui pourra se former sur place dans différents domaines.

Le domaine de la formation est à l’image de la vie moderne: tout s’est complexifié. Il n’est pas toujours simple, pour les non-initiés, de s’y retrouver dans le maillage des multiples Hautes écoles spécialisées (HES), leurs prérogatives ainsi que la multitude de formations et de filières proposées. On perçoit mieux l’articulation des différentes structures de formation proposées après avoir visité le bâtiment.

On reste en revanche dubitatif sur la dénomination Strate J. Riche en symboles hautement réfléchis, liant le Jura à ses strates géologiques et à celles de la formation, ce nom nécessite des explications pour être compris. La communication y perd son efficacité. Quant à la prononciation («stratéji» et non pas «stratji», ciel on dirait du patois!) elle reste aléatoire et interprétée de manière diverse y compris par les personnes qui travaillent dans l’environnement lumineux, accueillant et fonctionnel de Strate J.

Bref, juste une petite faiblesse pour une grande réussite. Difficile d’être parfait. On finira par s’y habituer. Comment prononce-t-on déjà, Monsieur le président de la Confédération?

Rémy Chételat