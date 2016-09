Un vert et risqué cavalier seul helvétique

Comment ne pas partager les préoccupations des auteurs de l’initiative pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources? Il en va du bien-être des générations futures.

Le texte des Verts, soumis au verdict des urnes fédérales dimanche, a néanmoins une grosse faiblesse: forcer l’économie du pays à virer au vert influerait négativement sur sa compétitivité puisqu’elle serait soumise à des règles plus strictes que la concurrence étrangère. L’emploi pourrait en pâtir.

Ce cavalier seul helvétique constitue la faille de cette louable initiative. Jouer les précurseurs pour une noble cause est honorable. Encore faut-il que les sacrifices demandés se justifient au regard des bénéfices qu’en retirerait la planète. En l’occurrence, la Suisse pourrait fort souffrir par rapport aux faibles retombées positives pour l’environnement en général. Si les Etats-Unis et la Chine accompagnaient la Confédération sur cette même voie, en inscrivant cette contrainte écologique dans leur Constitution, alors ça vaudrait autrement le coup.

Réduire notre empreinte écologique à un équivalent planète constitue l’objectif du texte soumis au peuple. Une jolie formule mais peu limpide pour le citoyen lambda. Un flou qui favorise la circulation d’absurdités diverses, comme la disparition des douches à l’eau chaude si l’initiative des Verts était acceptée.

À force de piller la Terre, les terriens ruinent leur avenir sur la planète. Il est indispensable d’agir sans délai au plan mondial. L’eau, l’air, le sol et les matières premières sont des denrées précieuses, vitales. Leur consommation est excessive, ce qui a un impact funeste pour l’environnement. Il est facile à chacun de faire un petit effort, par exemple en privilégiant le bois indigène aux essences exotiques, l’huile de colza suisse à celle de palme. Il est par ailleurs inadmissible que l’on ose encore construire un nouveau toit dépourvu de panneaux solaires.

Les incitations des pouvoirs publics favorisant les comportements écologiques devraient pouvoir être intensifiées sans l’aiguillon de cette initiative trop ambitieuse.

Rémy Chételat